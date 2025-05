Assista aos melhores momentos de Puerto Cabello 4 x 1 Vasco

Vergonha Histórica! Vasco é o 1º clube brasileiro a levar 4 gols de um time venezuelano em torneios da Conmebol

Na noite desta quarta-feira, 7 de maio de 2025, o Vasco da Gama entrou para a história do futebol sul-americano — mas por um feito negativo que escancarou a fragilidade da equipe em campo: o clube carioca se tornou o primeiro time brasileiro a sofrer 4 gols de um adversário venezuelano em competições da Conmebol. O vexame ocorreu na derrota por 4 a 1 para o modesto Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana.

A marca inédita foi destacada pelo perfil estatístico @DataFutebol na rede X (antigo Twitter), confirmando o tamanho da humilhação: nenhuma equipe do Brasil, em toda a história de torneios como Libertadores, Sul-Americana ou Mercosul, havia levado quatro gols de um clube da Venezuela.

Crise técnica e institucional

A goleada evidenciou não apenas problemas defensivos, mas um descontrole total dentro de campo e nos bastidores. Sem reação, com erros grotescos na saída de bola e uma defesa exposta, o Vasco foi dominado em todos os setores pelo time venezuelano, que sequer figura entre as principais potências do continente.

A repercussão imediata entre torcedores e comentaristas foi devastadora. Muitos exigem a demissão imediata do técnico Felipe e também a saída do diretor de futebol Marcelo Santana, acusados de não apresentarem um planejamento minimamente competitivo para a temporada. A torcida, revoltada nas redes sociais, aponta que a atual gestão levou o clube a um de seus piores momentos da história recente.

Recorde negativo escancara decadência

O vexame na Venezuela representa mais que uma derrota: é o reflexo de uma crise técnica, tática e emocional. A defesa, que falhou em lances básicos, e um ataque sem criatividade deixaram o Vasco completamente à mercê de um adversário muito inferior no papel — mas superior em organização, vontade e disciplina tática.

Risco de eliminação

Com o resultado, o Vasco estaciona nos 5 pontos e vê Melgar e Puerto Cabello encostarem na briga por vaga no Grupo G da Sul-Americana. A classificação, que parecia encaminhada, agora corre sério risco. Se não houver reação imediata — dentro e fora de campo — o clube pode dar adeus precocemente a mais um torneio continental.

Vasco tem desfalque de última hora para jogo contra o Puerto Cabello

Na noite de 7 de maio de 2025, o Vasco protagonizou um dos capítulos mais vexatórios de sua centenária história ao ser goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. O resultado não apenas escancarou os inúmeros problemas defensivos do time carioca, mas também colocou em xeque a continuidade de nomes importantes dentro do clube. A revolta da torcida foi imediata, com pedidos massivos nas redes sociais pela demissão do técnico Felipe e do diretor de futebol Marcelo Santana.

Desde o início da partida, o Vasco se mostrou desorganizado. Mesmo com maior posse de bola, o time não teve repertório ofensivo, foi travado facilmente pela marcação adversária e sofreu com erros individuais grotescos. O primeiro gol dos venezuelanos veio após uma saída de bola desastrosa, culminando em pênalti cometido por Hugo Moura. O gol marcado por Junior Paredes abriu o caminho para a humilhação.

João Victor ainda empatou em jogada aérea no fim do primeiro tempo, mas a esperança vascaína durou pouco. O segundo tempo foi uma avalanche do Puerto Cabello, com o Vasco completamente apático e vulnerável. Gerardo Padrón, Raudy Guerrero e novamente Junior Paredes marcaram para os venezuelanos, selando a goleada e aumentando o constrangimento.

A derrota deixa o Vasco em situação delicada no Grupo G, com cinco pontos, e coloca em risco sua classificação à próxima fase da Sul-Americana. No entanto, mais do que a posição na tabela, o que mais pesa neste momento é a perda de confiança total da torcida.

Pressão insustentável

Nas redes sociais, torcedores se manifestaram de forma contundente após o apito final. Entre xingamentos e desabafos emocionados, um pedido unânime se destacou: a saída imediata do técnico Felipe e do diretor Marcelo Santana. Ambos são alvos de críticas por decisões questionáveis, falta de planejamento e uma gestão que, segundo os vascaínos, levou o clube a viver mais um papelão internacional.

A torcida, que apostava em uma retomada na temporada com a competição continental, agora vê o ano de 2025 como mais uma sequência de fracassos. A goleada para o modesto Puerto Cabello será lembrada como um dos maiores vexames da história do clube — talvez o maior.

A pressão nos bastidores aumenta, e os próximos dias prometem ser turbulentos em São Januário. Felipe e Marcelo Santana resistirão?

Na noite desta quarta-feira, 07 de maio de 2025, o Vasco da Gama escreveu um dos capítulos mais humilhantes de sua centenária história. Em plena Venezuela, o clube carioca foi goleado por 4 a 1 pelo modesto Puerto Cabello, equipe sem qualquer tradição no cenário internacional, pela Copa Sul-Americana. Mais do que uma derrota, o resultado representa a maior vergonha já vivida pelo torcedor vascaíno em uma competição continental.

Um vexame anunciado

Mesmo com maior posse de bola no início da partida, o Vasco demonstrou desde os primeiros minutos a apatia que tem marcado sua temporada. O controle territorial não se traduziu em chances claras, e a equipe demonstrou uma desconcertante incapacidade de romper a marcação do adversário. Sem criatividade, intensidade ou organização, o Cruzmaltino logo caiu na armadilha da própria fragilidade.

A defesa, completamente desorganizada, entregou o primeiro gol ao Puerto Cabello ainda no primeiro tempo, após erro infantil de saída de bola. Junior Paredes converteu o pênalti e deu início ao massacre. Léo Jardim ainda salvou o Vasco de um placar mais elástico antes do intervalo. O empate de João Victor, de cabeça, em bola parada, foi um alento ilusório para um time sem alma.

Um segundo tempo para apagar da história

Na volta do intervalo, o Vasco simplesmente desapareceu. Descompactado, sonolento e completamente vulnerável, foi engolido por um adversário limitado, mas que demonstrou vontade, organização e fome de vitória. Os venezuelanos dominaram o meio de campo, venceram duelos aéreos com facilidade e aplicaram um verdadeiro baile no time carioca.

Gerardo Padrón, Raudy Guerrero e novamente Junior Paredes ampliaram o placar e selaram a goleada histórica. O Vasco, sem nenhuma reação, apenas assistiu ao próprio fracasso se desenrolar diante de milhares de espectadores. Foi uma atuação indigna, sem liderança, sem comando técnico e sem qualquer traço do clube gigante que um dia venceu Libertadores, Brasileirão e Mercosul.

O impacto da derrota

Com o resultado, o Vasco se complicou seriamente na tabela do Grupo G da Sul-Americana. Estacionado com cinco pontos, viu Melgar e Puerto Cabello encostarem com quatro e ressuscitarem na disputa pela vaga. Mais do que a pontuação, o vexame deixa uma ferida aberta na moral da equipe e na relação com sua torcida, que já vinha impaciente com os sucessivos tropeços na temporada.

A maior vergonha da história?

É difícil encontrar paralelo recente com tamanha humilhação. Nem mesmo as eliminações para equipes de divisões inferiores na Copa do Brasil, nem os rebaixamentos à Série B, nem o 7 a 1 para o Atlético-PR em 2005 doem tanto quanto ser goleado por um clube quase desconhecido fora de casa em uma competição internacional. O abismo técnico e emocional entre os times foi assustador — e o fato de isso acontecer com o elenco mais caro da história recente do Vasco torna tudo ainda mais revoltante.

Reflexão obrigatória

O Vasco precisa urgentemente repensar seu planejamento, sua comissão técnica, suas lideranças internas e até seu modelo de jogo. A derrota para o Puerto Cabello é um aviso claro de que o caminho atual leva ao abismo. Se nada for feito, a Sul-Americana pode não ser o único pesadelo em 2025.

Ficha Técnica do Jogo:

Competição: Conmebol Sul-Americana – Fase de Grupos

Data: Quarta-feira, 07 de maio de 2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Misael Delgado, Valência, Venezuela

Transmissão: ESPN e Disney+

ge acompanha todos os lances da partida.

Escalações Prováveis:

Vasco (Técnico: Felipe – Interino)

Formação: 4-3-3

4-3-3 Escalação: Goleiro: Léo Jardim Defensores: Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton Meio-campistas: Hugo Moura, Mateus Carvalho (Tchê Tchê) e Coutinho Atacantes: Nuno Moreira, Rayan e Vegetti

Desfalques: Payet: Lesão no joelho Lucas Freitas: Fascite plantar Maurício Lemos: Fratura na costela Estrella: Transição David: Pós-cirurgia no joelho



Puerto Cabello (Técnico: Vasco Faísca)

Formação: 4-3-3

4-3-3 Escalação: Goleiro: Luis Romero Defensores: Casiani, Tony Shimaga, Mbaye e Linares Meio-campistas: Hernández, Contreras e Khelfi Atacantes: Guerrero, Padrón e Paredes

Desfalques: Nenhum

Arbitragem:

Árbitro: José Mendez (PAR)

José Mendez (PAR) Assistente 1: Milciades Saldivar (PAR)

Milciades Saldivar (PAR) Assistente 2: Eduardo Brito (PAR)

Eduardo Brito (PAR) VAR: Franklin Congo (ECU)

Contexto:

Vasco: O time vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e dois empates na Conmebol Sul-Americana, busca a vitória para seguir na luta pela liderança do Grupo G, atualmente dominado pelo Lanús, com 5 pontos.

O time vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e dois empates na Conmebol Sul-Americana, busca a vitória para seguir na luta pela liderança do Grupo G, atualmente dominado pelo Lanús, com 5 pontos. Puerto Cabello: O time venezuelano vem de um desempenho irregular e ocupa a última colocação no grupo, com apenas um ponto. Já perdeu para o Vasco e o Melgar e empatou com o Lanús.

Onde Assistir:

TV: ESPN e Disney+

ge

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Puerto Cabello x Vasco acontece HOJE (07) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Puerto Cabello x Vasco: Onde Assistir, Escalações e Horário do Jogo da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, dia 7 de maio, Puerto Cabello e Vasco se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, com início às 19h (horário de Brasília), e promete ser decisivo para o Cruz-Maltino, que ainda sonha com a liderança do grupo.

Onde assistir Puerto Cabello x Vasco ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. É a oportunidade para os torcedores acompanharem de perto mais um capítulo da campanha vascaína na competição continental.

Link direto: Assista Puerto Cabello x Vasco no Disney+

Situação das equipes

O Vasco chega pressionado e sem vencer há seis partidas consecutivas. A equipe não triunfa desde a vitória sobre o Sport na 3ª rodada do Brasileirão. Com Felipe Loureiro ainda como técnico interino e a expectativa de um acerto com Fernando Diniz, o time carioca tenta reencontrar o caminho das vitórias para seguir vivo na briga pela classificação.

Do outro lado, o Puerto Cabello, apesar de ter vencido duas vezes nos últimos cinco jogos, também vive instabilidade. A equipe venezuelana busca se recuperar após derrotas que complicaram sua trajetória no torneio.

Ficha técnica do jogo

Jogo : Puerto Cabello x Vasco

: Puerto Cabello x Vasco Competição : 4ª rodada – Grupo G – Copa Sul-Americana

: 4ª rodada – Grupo G – Copa Sul-Americana Data e horário : quarta-feira, 7 de maio, às 19h (de Brasília)

: quarta-feira, 7 de maio, às 19h (de Brasília) Local : Estádio Misael Delgado, Valência (Venezuela)

: Estádio Misael Delgado, Valência (Venezuela) Transmissão : ESPN e Disney+

: ESPN e Disney+ Árbitro : Jose Mendez (Paraguai)

: Jose Mendez (Paraguai) Assistentes : Milciades Saldivar e Eduardo Britos (Paraguai)

: Milciades Saldivar e Eduardo Britos (Paraguai) VAR: Franklin Congo (Equador)

Escalações prováveis

Puerto Cabello (Técnico: Vasco Faísca)

Romero; Casiani, Tony, Mbaye, Linares; Contreras, Óscar Hernández, Padrón, Khelifi, Guerrero; Paredes.

Vasco (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Jair), Rayan, Coutinho, Nuno Moreira; Vegetti.

Considerações finais

Para o Vasco, vencer fora de casa é essencial para manter o sonho da classificação em alta. Um tropeço pode tornar a situação ainda mais delicada na tabela. Já o Puerto Cabello vê o duelo como uma chance de reação. A promessa é de um jogo equilibrado, com muita disputa e emoção.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.