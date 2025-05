Cícero Lucena lança São João Multicultural 2025 com mais de 60 atrações no Centro, Orla e bairros de João Pessoa

Com grandes nomes do forró se apresentando no Parque Solon de Lucena, polos culturais espalhados por diversos bairros e pelo Centro Histórico, além de Festival de Quadrilhas e Feira de Cordel na Orla, o prefeito Cícero Lucena anunciou, na tarde desta segunda-feira (5), a programação do São João Multicultural 2025 em João Pessoa. As festividades começam já no próximo sábado (10) e seguem até o dia 29 de junho, com destaque para shows de Eliane, Sâmya Maia, Nando Cordel, Mara Pavanelly, Jorge de Altinho, banda Cavalo de Pau, Magníficos, entre outros artistas. Confira a programação completa neste link.

A divulgação das atrações aconteceu no Hotel Globo, no Centro Histórico, onde o prefeito destacou o resgate da cultura nordestina e descentralização da festa. “Mostra que a Prefeitura tem cumprido o seu papel também na área da cultura. Aproveitamos o São João no período junino para fazer com que toda a cidade viva esse clima, que é algo tão forte nas nossas raízes, com forró, dança, quadrilhas juninas espalhadas nos bairros”, afirmou Cícero Lucena, que também confirmou o nome do cantor Roberto Carlos na Festa das Neves, como atração no dia 05 de agosto, no Busto de Tamandaré.

Pré-Junino – As celebrações do São João Multicultural terão início com o Pré-Junino, que acontece de 10 a 31 de maio, reunindo apresentações de quadrilhas nos bairros José Américo, Alto do Mateus, Valentina, Mangabeira, Roger, Torre e Mandacaru. A proposta é valorizar a cultura popular e envolver as comunidades no clima junino desde o início desse mês.

Feira de Cordel e Festival de Quadrilhas – A Feira de Cordel será realizada todas as sextas e sábados de maio, no Busto de Tamandaré, com apresentações de cordelistas, exposições temáticas e apresentações de trios de forró, valorizando a literatura de cordel e a musicalidade nordestina. O Festival de Quadrilhas Juninas na praia de Tambaú será dividido em dois momentos: de 10 a 14 de junho e de 15 a 18 de junho, com apresentações de grupos tradicionais que prometem encantar turistas e moradores.

Programação nos polos – O Polo do Centro Histórico, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, receberá shows com artistas locais entre os dias 7 e 27 de junho, reforçando a importância do patrimônio cultural da cidade como palco para o São João. Os polos nos bairros contarão com shows musicais nos dias 27, 28 e 29 de junho, ampliando o acesso à cultura e garantindo que os festejos cheguem a todas as regiões da cidade.

Shows – O ponto alto do São João Multicultural será o Polo do Parque Solon de Lucena, que receberá grandes atrações nacionais entre os dias 20 e 24 de junho. Nomes como Eliane, Sâmya Maia, Nando Cordel, Jorge de Altinho, Mara Pavanelly, Cavalo de Pau, Magníficos, entre outros, prometem animar o público em noites de muito forró e tradição.

Valorização da cultura – O vice-prefeito Leo Bezerra destacou a valorização do São João e da cultura em João Pessoa, onde a Prefeitura consegue, a exemplo do que acontece com o Carnaval, valorizar artistas da terra e levar a festa para diversos pontos. “Resgatamos o São João, resgatamos o Carnaval, incentivamos cada vez mais os blocos, e essa é a nossa intenção: fazer um São João de qualidade, excelente para os turistas, mas também para quem mora na nossa terra, para quem vive em João Pessoa. Valorizar o forró, a cultura do nosso Município, levando tudo isso para as comunidades, para os bairros, sempre respeitando a cultura nordestina, que é fenomenal”, ressaltou Leo Bezerra.

Programação descentralizada – Com uma programação diversa e descentralizada, o São João Multicultural 2025 consolida-se como um dos maiores eventos juninos do Nordeste, promovendo cultura, turismo e geração de renda em João Pessoa. “Nós teremos shows nos bairros, no Centro Histórico e culminar essa festa numa sequência de shows no Parque Solon de Lucena, com alguns grandes nomes do forró paraibano e brasileiro. Ainda os dois festivais de quadrilhas juninas, que a gente realiza há quatro anos”, frisou o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.