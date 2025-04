Cícero Lucena e Leo Bezerra entregam 32 novos ônibus para melhoria e ampliação do transporte coletivo da Capital

O prefeito Cícero Lucena realizou, nesta quarta-feira (30), a entrega de 32 novos ônibus para o transporte coletivo de João Pessoa, em uma ação feita em parceria com Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa (Sintur). A solenidade aconteceu no Parque Solon de Lucena e marcou mais um passo importante na modernização do sistema de mobilidade urbana da Capital paraibana.

Dentre os veículos entregues, 22 são ônibus convencionais equipados com motores Euro 6, uma tecnologia menos poluente e mais eficiente, que chega para substituir veículos antigos da frota, contribuindo com a preservação ambiental e oferecendo mais conforto aos passageiros. Além disso, foram adicionados 10 novos veículos do modelo ‘Geladinho’, com ar-condicionado, ampliando para 30 o número total de ônibus climatizados em circulação pela cidade.

Durante o evento, o prefeito Cícero Lucena anunciou que até o final de 2025 pretende renovar 50% da frota de ônibus da cidade, o que representará o maior avanço já realizado na história do transporte coletivo de João Pessoa. O objetivo, segundo o gestor, é oferecer um serviço cada vez mais moderno, eficiente e sustentável para a população.

“Esse projeto de renovação é para que a gente possa ter a condição de um transporte com qualidade. Além disso, faremos a apresentação da documentação para que possamos adquirir também 60 ônibus elétricos que vão compor e participar dos quatro corredores de transporte, na parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado”, revelou o prefeito.

Em 2021, João Pessoa tinha uma das piores frotas do Nordeste e hoje, atingiu a terceira posição no ranking. “Isso é fruto de trabalho, de responsabilidade e de compromisso com a população para melhorar cada vez mais a qualidade de vida, até porque a mobilidade do transporte coletivo é um dos itens importantes para que João Pessoa possa ter hoje o reconhecimento nacional de uma cidade entre as capitais com melhor qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra reforçou outros avanços, a exemplo da criação dos terminais do Parque Solon de Lucena e do Valentina Figueiredo. “Já fizemos um pacto com o Governo Federal e vamos receber os ônibus elétricos climatizados. Enquanto isso, vamos renovando a frota, melhorando o serviço, como o terminal aqui, para quem quiser ver. Nós sabemos como era o Terminal da Lagoa e nós reformamos. Cinco novos terminais vão ser feitos em parceria com o Governo do Estado”, projetou.

Maio Amarelo – A solenidade da entrega dos 32 novos ônibus também foi alusiva ao mês de conscientização sobre a segurança no trânsito da Capital. O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio HBE, exaltou os avanços da gestão municipal nessa área, projetou que serão realizadas diversas ações. Em relação à nova frota, ele detalhou que faz parte de um planejamento que já vem sendo realizado dentro da gestão, com um olhar de renovação e competitividade.

Avanço – De acordo com Isac Moreira Júnior, gerente Institucional do Sintur, somando com as renovações anteriores, até o fim dezembro terão concluído a entrega de 180 novos ônibus zero quilômetro nos últimos dois anos. “A maior renovação da frota de transporte coletivo da história de João Pessoa. Isso representa cerca de 45% da frota renovada. Esse é o compromisso que temos: oferecer mais comodidade, segurança e qualidade no transporte público”, comentou.