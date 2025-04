Arrascaeta, Pedro ou time misto? O que esperar do Flamengo contra o Botafogo-PB na Copa do Brasil

O Botafogo-PB se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada. Nesta 3ª fase da Copa do Brasil de 2025, o clube paraibano enfrentará o Flamengo, no Castelão, em São Luís do Maranhão. E a pergunta que não quer calar é: quem o técnico Filipe Luís vai escalar no Rubro-Negro?

Flamengo x Atletico – GO – Campeonato Brasileiro – Estadio do Maracana – 28-07-2024. (Foto Marcelo Cortes/Flamengo)

Com 25% da torcida nordestina, segundo levantamento de novembro de 2024 do Datafolha, o Flamengo é, disparado, o clube com mais torcedores na região. Bem atrás, o Corinthians aparece com 8% Por isso, a vinda do time carioca ao Nordeste mexe com os ânimos.

Mas a presença de estrelas como Arrascaeta, Bruno Henrique, De la Cruz e Gerson é improvável. Isso porque o Flamengo vive um momento diferente. Em 2025, a gestão comandada por BAP e o técnico Filipe Luís têm tratado a Copa do Brasil como a terceira prioridade no calendário. À frente dela, vêm o Campeonato Brasileiro — considerado o grande objetivo do ano — e a Conmebol Libertadores.

Na temporada passada, o Flamengo também começou a trajetória na Copa do Brasil na 3ª fase, encarando o Amazonas — que, um ano antes, ainda estava na Série C. Naquele momento, com Rodolfo Landim na presidência e Tite como treinador, o clube levou praticamente força máxima ao jogo de ida. Agora, o cenário é outro.

Técnico Filipe Luís abraça Bap, presidente do Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Antes de enfrentar o Botafogo-PB, o Rubro-Negro goleou o Corinthians por 4 a 0 no Maracanã. Depois da partida no Castelão, a delegação flamenguista vai à Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e depois seguirá para a Argentina, onde enfrentará o Central Córdoba pela fase de grupos da Libertadores.

Esse contexto deve levar Filipe Luís a escalar um time alternativo na Copa do Brasil. A tendência é que grande parte dos titulares importantes sejam poupados, enquanto peças do banco ganhem mais minutagem. Ainda assim, o elenco rubro-negro conta com atletas de altíssimo nível mesmo entre os reservas, o que promete um duelo competitivo contra o Belo.

Ainda assim, o elenco que deve desembarcar no Nordeste será de alto nível, com nomes conhecidos da torcida rubro-negra e que teriam espaço em qualquer grande clube do país, como Ayrton Lucas, Cebolinha, Michael e Pulgar. A expectativa é de um time bem diferente do que enfrentou o Madureira no Amigão, pela primeira fase do Carioca, com atletas das categorias de base.

(Foto Marcelo Cortes/Flamengo)

