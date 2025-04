Secretaria de Turismo participa do Minas Travel Market com estande próprio

A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur-JP) participa da segunda edição do MTM – Minas Travel Market – que está acontecendo até esta sexta-feira (25) no Minas Centro, em Belo Horizonte. O evento reúne cerca de 3,5 mil profissionais do turismo e representa uma ação estratégica, com estande próprio, tendo em vista o aumento do número de voos para a Capital paraibana a partir do mês de julho do mercado mineiro, um deles inédito, que sairá de Uberaba direto para João Pessoa, em julho, no período de férias.

De acordo com o secretário de Turismo, Victor Hugo, a Setur tem investido na participação nas principais feiras do seguimento do Brasil e até no exterior. Na opinião dele, a divulgação da cidade num ambiente totalmente profissional é de suma importância pelos agentes de viagem serem o principal elo junto ao consumidor final.

“Minas Gerais tem sido um dos maiores mercados emissores de turistas para João Pessoa e é importante estarmos presentes em todas as ações para divulgação do nosso potencial turístico. João Pessoa hoje é um dos destinos mais buscados pelos turistas brasileiros e a fatia dos mineiros tem crescido de forma sustentável”, afirmou Victor Hugo.

Ainda de acordo com o secretário, respaldado com os números dos promotores do MTM, cerca de 10 caravanas de agentes de viagens estão participando do evento, muitas delas de São Paulo, Rio de Janeiro e até do exterior, além das caravanas do Nordeste. Outro número que impacta de forma positiva a participação de João Pessoa no evento é a presença de 32 operadoras de turismo no Brasil, cinco delas, as principais empresas e que detém cerca de 85% do mercado, com R$ 30 milhões em vendas por ano. “São operadoras que colocaram João Pessoa nas principais prateleiras das agências de viagens”, pontuou.

O estande da Setur conta com as presenças da equipe da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e rede hoteleira, representada pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH – seccional Paraíba).