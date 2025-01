Conheça “Doido de Mandacaru”, herói do Auto Esporte-PB na estreia do Paraibano 2025

Apesar de a primeira rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2025 não ter terminado ainda, o destaque da estreia do estadual já caiu no gosto dos torcedores: “Doido de Mandacaru“, do Auto Esporte-PB. O meia marcou o gol de empate do Macaco Autino contra o Treze. Esse foi o primeiro tento do jogador como profissional que, carregando uma grande história de superação, migrou do X1 para o futebol de campo.

Natural de João Pessoa, Josenildo Santos de Melo Filho, nome de batismo de Doido de Mandacaru, carrega para sempre o nome do seu pai, que foi assassinado quando o jogador ainda era criança. Órfão de pai e com a mãe sem condições de criar sete filhos sozinha, Josenildo e seus seis irmãos viveram por 20 anos em orfanatos da capital paraibana. Mesmo com todas as dificuldades, o atleta do Auto Esporte sempre nutriu o sonho de ser jogador de futebol profissional.

Ao sair dos orfanatos, Josenildo viu seu sonho de ser jogador de futebol começar a se moldar em uma outra modalidade: o X1. Na categoria, que está em ascenção no cenário nacional, o atleta se destacou e emplacou o seu apelido, fazendo menção ao bairro onde cresceu em João Pessoa. Dessa forma, Josenildo Santos de Melo Filho virou o “Doido de Mandacaru”.

“Morei 20 anos em um orfanato, saí de lá sem ter casa e nem onde morar. Quando mataram meu pai, minha mãe não teve condições de me criar. Passei anos pulando de orfanato em orfanato e prometi a meus irmãos que iria ser jogador de futebol. E hoje estar aqui, marcar esse gol, é a concretização de uma promessa. Desde sempre queria ser jogador de futebol e escutei de muitos que não iria conseguir”, disse Doido de Mandacaru, após o jogo contra o Treze.

Doido de Mandacaru em entrevista ao repórter Mário Aguiar.

Apesar do destaque no X1, Doido de Mandacaru nunca deixou de lado o sonho de atuar no futebol profissional. Seu grande objetivo de vida começou a se concretizar na última sexta-feira, quando a contratação dele foi oficializada pelo Auto Esporte. O jogador entrou em campo já no segundo tempo contra o Treze, quando o Alvinegro vencia por 1 a 0. Aos 41 minutos da etapa complementar, caiu para Doido de Mandacaru a responsabilidade de cobrar a falta que resultou no empate do Macaco Autino.

“Esse gol que fiz eu agradeço a meus professores, que me ensinaram como bater na bola. Antes do jogo eu avisei que se houvesse uma falta, eu cobraria e guardaria. E assim foi feito”, completou Doido de Mandacaru.

O próximo compromisso do Auto Esporte será no próximo sábado (18). O adversário será o Botafogo-PB, e a partida será no Almeidão. Esta será a primeira vez em que Doido de Mandacaru jogará um clássico no futebol profissional.

