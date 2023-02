Serviço moderno

Hospital Municipal Santa Isabel garante atendimento rápido e eficiente a vítimas de infarto

11/02/2023 | 19:00 | 27

João Pessoa conta agora com um moderno Serviço de Hemodinâmica no Hospital Municipal Santa Isabel, que tem garantido atendimento de urgência eficiente às vítimas de infarto. O serviço, que tem como foco o atendimento a pacientes com síndromes coronarianas agudas, funciona diariamente na unidade hospitalar, em regime de 24h, contando, inclusive, com uma ambulância exclusiva para atender essa especialidade.

Desde a abertura do serviço, em outubro do ano passado, foram realizados em torno de 150 procedimentos, que incluem cateterismo e angioplastia coronariana com implante de stent. O médico cardiologista Fulvio Petrucci, que coordena o Serviço de Hemodinâmica do Hospital Santa Isabel, explica que o cateterismo é um exame realizado com o objetivo de detectar a presença de obstruções, ou seja, entupimentos nas artérias do coração.

O exame é feito através de uma punção em uma artéria, onde geralmente é utilizada a artéria do braço, como a artéria radial, ou a artéria da perna, chamada de artéria femoral. Através dessas artérias são inseridos cateteres que vão até o coração e detectam a presença ou não de entupimentos. Uma vez detectado o entupimento, o paciente é submetido à desobstrução, a chamada angioplastia coronariana. A imensa maioria, quase 100 %, necessita da implantação de stents, sendo, então, submetido à angioplastia coronariana com implante de stent.

“Esses procedimentos têm uma relevância especial nesses pacientes com síndromes coronarianas agudas, que são aquelas pessoas que têm uma dor no peito em repouso. Ou seja, mesmo parada ou diante de pequenos esforços, a pessoa tem uma dor no tórax que a impede de fazer suas atividades. Este tipo de paciente tem uma mortalidade muito maior do que aqueles que têm obstrução nas artérias do coração e não sentem nada. Então, a prioridade dos nossos serviços é para quem tem a síndrome coronariana aguda, porque são pacientes com maior risco. São eles, por outro lado, que mais se beneficiam do cateterismo e da angioplastia com implante de stent”, explica o médico Fulvio Petrucci.

E a importância do serviço é justamente essa, diz o médico, lembrando que nos países ocidentais a doença arterial coronariana é a principal causa de morte em indivíduos acima de 40 anos. “Não é câncer, não é trauma, e sim a doença coronariana, através do infarto agudo do miocárdio, a principal causa de morte em indivíduos com mais de 40 anos de idade”, afirmou o especialista.

Ao falar sobre o suporte ofertado à população, através do Serviço de Hemodinâmica do HMSI, o médico destaca o trabalho conjunto que garante bom atendimento e assistência aos pacientes que necessitam do atendimento.

“Contamos desta forma, através do serviço de Hemodinâmica do Hospital Santa Isabel, de toda estrutura, de entrada, como as UPAS, e a intermediária, através de transporte especializado com ambulância, com o serviço propriamente dito da hemodinâmica e também dos serviços de retaguarda, como Unidades de Terapia Intensiva e as enfermarias. Tudo isso, trabalhando de forma conjunta, a gente consegue dar uma boa assistência ao paciente que tem infarto agudo do miocárdio, reduzindo, dessa forma, a mortalidade da doença”, declara.