Prefeitura de João Pessoa implanta novo sistema de serviços tributários a partir de maio

A Secretaria da Receita Municipal de João Pessoa (Serem) começa a operar, no próximo mês de maio, um novo sistema de serviços tributários online, dando maior celeridade, entre outros, à emissão de notas fiscais. Para essa migração, às 18h da próxima quarta-feira (30), o atual sistema de emissão de notas fiscais será interrompido para a migração e, após o feriado do Dia do Trabalhador (1º), às 6h da sexta-feira (2), o novo sistema já estará operando.

A Serem está realizando treinamentos internos setorizados para que os servidores passem a operar no novo sistema com a agilidade necessária. E, no próximo dia 30, o sistema será apresentado ao Conselho Regional de Contabilidade e ao Sindicato dos Contadores em evento no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, das 9h às 16h. Além deles, a capacitação acontecerá posteriormente também para os cartórios e o ramo imobiliário.

Para acessar o novo sistema, os contadores e contribuintes que utilizam notas fiscais devem fazer o cadastro através do Portal do Contribuinte. O link para isso será disponibilizado nos próximos dias.

“Vamos fazer uma interrupção no sistema apenas no início da véspera do feriado do Dia do Trabalhador, às 18h da quarta-feira e, quando voltarmos do feriado, às 6h do dia 2, estaremos com o novo sistema funcionando. Eventualmente, poderemos ter alguma instabilidade momentânea, mas o sistema que é mais moderno e eficiente, estará ativo na sexta-feira”, esclareceu o secretário da Receita Municipal, Sebastião Feitosa.

O gestor destaca que é importante que todos os usuários do sistema para emissão de notas, sobretudo os contadores, acessem o novo sistema para realizar o processo de cadastro. Ele poderá ser realizado online no endereço que será divulgado em breve no Portal da Prefeitura. Um banner será disponibilizado na página inicial através do qual, ao clicar, o contribuinte será levado para a página de cadastro.

Mais moderno – O novo sistema de serviços tributários vai substituir o que está sendo utilizado desde o final da década de 1990. Com a modernização, os contribuintes terão acesso a um sistema mais célere, que permite a implantação de novos serviços online, baixa imediata dos pagamentos e maiores possibilidades de negociação de débitos. Ele envolve todos os tributos municipais, como, por exemplo, o IPTU, ITBI e ISS.