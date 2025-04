Cidade do Rio recebe o título oficial de Capital Mundial do Livro 2025

Por MRNews



A cidade do Rio recebeu o título de Capital Mundial do Livro 2025 em evento no Teatro Carlos Gomes – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, celebrou, nesta quarta-feira (23/4), o início oficial da programação do Rio Capital Mundial do Livro 2025, com um espetáculo musical no Teatro Carlos Gomes. O título de Capital Mundial do Livro foi concedido pela Unesco ao Rio de Janeiro em reconhecimento à excelência dos programas de promoção da leitura desenvolvidos no município. Em razão da conquista, a cidade contará com uma ampla agenda de eventos e iniciativas voltadas à formulação de novas políticas públicas para o livro e a leitura.

No espetáculo, Jeanne Barseghian, prefeita de Estrasburgo, Capital Mundial do Livro de 2024, fez a entrega simbólica do título ao prefeito Eduardo Paes. A cidade francesa é reconhecida como um dos principais pólos de literatura infantil da Europa.

– É muito importante esse título, tem um valor simbólico imenso. O Rio é a primeira cidade de língua portuguesa a assumir esse papel. Tem toda uma história de o Rio ter sido capital da Colônia e do Império. A cidade tem o Real Gabinete Português, um tesouro do Rio, a Biblioteca Nacional, a Academia Brasileira de Letras, os grandes escritores brasileiros baseados aqui. É um ano para celebrar a leitura, para se criar mais o hábito da leitura. Vamos ter a Bienal do Livro, pela primeira vez o Prêmio Jabuti na cidade, ao longo do ano nas estações do BRT as pessoas vão poder pegar livros deixando outro fazendo a troca, além das políticas públicas da Secretaria de Educação para toda rede municipal de ensino. Então é um ano especial, o Rio já foi capital do G20 ano passado e será do Brics este ano – afirmou Eduardo Paes.

O prefeito do Rio também ressaltou a importância do compromisso assumido pela cidade com o título recebido.

– O que a gente tem de ter claro é que uma cidade de leitores, onde as pessoas têm o hábito da leitura, é uma cidade mais desenvolvida, com mais conhecimento, de mais respeito ao próximo. Tem um legado grande para deixarmos ao longo do ano. Vai ter muita coisa acontecendo celebrando a leitura, os livros e o Rio de Janeiro.

O evento também contou com a presença da coordenadora de Cultura da Unesco, Isabel de Paula, representando a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, do presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, e do secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha.

– Estamos convictos de que o acesso ao livro e à leitura democratiza a sociedade. Estou muito feliz hoje de poder passar o bastão para o Rio. Espero que este ano traga tanta alegria para vocês quanto trouxe para nós. Desejo a vocês um ano fantástico como Capital Mundial do Livro – disse a prefeita de Estrasburgo.

Produzido e dirigido por Edson Erdmann, o espetáculo musical foi concebido como um livro, com capa, prefácio, dedicatória e capítulos que contaram a história da língua portuguesa, da importância do Rio de Janeiro como centro difusor da literatura e reuniu citações e referências de mais de 70 grandes romancistas e poetas brasileiros.

O evento também revelou as obras da Caixa Literária da Língua Portuguesa formada no último dia 8 no evento Rios da Palavra, na Academia das Ciências de Lisboa, que marcou o início oficial da agenda do Rio Capital Mundial do Livro. A Caixa Literária contém um acervo com obras clássicas e contemporâneas selecionadas por países de língua portuguesa como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor-Leste.

Entre as obras dentro da caixa estavam “Pura Matéria de Sonho”, de Fernando Pessoa; “Os Lusíadas”, de Luís de Camões; e “Os Maias”, de Eça de Queiroz.

A iniciativa simboliza o apoio da comunidade lusófona ao Rio como Capital Mundial do Livro. Ao longo do ano, novas obras brasileiras serão integradas ao acervo por meio de concursos, festivais e premiações. A proposta é incorporar essa ação à programação oficial das futuras Capitais Mundiais do Livro da Unesco, com o Rio de Janeiro assumindo um papel de liderança na promoção da literatura em língua portuguesa.

BRT também marca Rio Capital do Livro 2025

A Mobi-Rio preparou uma série de ações no sistema BRT para celebrar o Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro. Todos os ônibus da frota do BRT circularão com a frase “Rio Capital Mundial do Livro” exibida nos painéis de LED, levando aos quatro cantos da cidade a mensagem de valorização da leitura. Além disso, os terminais Deodoro, Gentileza, Curral Falso e Alvorada receberão estantes para incentivar o “troca-troca” de livros entre os passageiros. A iniciativa tem o objetivo de estimular a população a compartilhar histórias, experiências e conhecimento por meio da leitura.

Sobre o Rio Capital Mundial do Livro 2025

A programação do Rio Capital Mundial do Livro 2025 também inclui ações voltadas ao desenvolvimento econômico do setor e à valorização da cadeia produtiva do livro. Desde agosto de 2024, a Prefeitura já investiu cerca de R$ 5,1 milhões em editais voltados à realização de feiras literárias, capacitação de escritores, promoção da literatura brasileira e incentivo a autores cariocas.

O Rio de Janeiro ja é sede de eventos fundamentais para a literatura, como a Bienal Internacional do Livro no Rio, Feira Literária das Periferias (FLUP), LER- Festival do Leitor e Festival Paixão de Ler. A cidade também é sede de instituições de destaque nacional e internacional, o Real Gabinete Português de Leitura, Biblioteca Nacional, Academia Brasileira de Letras, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Casa Rui Barbosa, Arquivo Geral da Cidade, Casa Escrevivências (Conceição Evaristo). Também estão no Rio importantes agentes do mercado editorial e algumas das maiores editoras do país.