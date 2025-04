Cícero Lucena celebra sucesso da Maratona de João Pessoa, que reuniu mais de 8 mil participantes de vários estados brasileiros

A Capital paraibana vive um grande momento no turismo, com mais de 95% da rede hoteleira ocupada durante o feriadão da Páscoa. Na orla, mais do que belezas naturais, a Maratona de João Pessoa, disputada neste domingo (20), reuniu mais de oito mil participantes, sendo 80% deles vindos de outros estados brasileiros. O prefeito Cícero Lucena, que completou o percurso de 5 km, celebrou os números, ressaltando que a Prefeitura vem incentivando a prática esportiva na cidade com uma série de eventos, ao mesmo tempo em que realiza um conjunto de ações para receber bem quem vem de fora, incluindo melhorias na infraestrutura das praias e na mobilidade urbana.

De acordo com Cícero, o avanço nessas áreas consolida João Pessoa no que se chama hoje de “turismo esportivo”. “Sem dúvidas, hoje a nossa cidade é referência para o resto do País, tanto em qualidade de vida quanto em eventos, sejam eles culturais ou esportivos. No domingo passado, tivemos o prazer de realizar uma corrida com 8 mil corredores e, hoje, mais uma vez, com mais de 8 mil participantes. Isso só consolida João Pessoa como a capital do esporte saudável, principalmente nas corridas de rua e em diversas outras atividades”, afirmou o prefeito após a prova, que também teve percursos de 10, 21 e 42 quilômetros, com largada no Busto de Tamandaré.

Referência – Segundo o secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Juliano Sucupira, a Maratona de João Pessoa é referência para atletas de ponta do Brasil. Ele também disse que a prova se destaca entre corredores amadores, iniciantes e entusiastas da prática esportiva. “Estamos celebrando aqui um grande evento na cidade de João Pessoa. A cidade realmente virou a capital do esporte – é uma realidade. Hoje, somos referência no Brasil em corridas de rua”, comemorou.

Impacto turístico e econômico – De acordo com a organização da Maratona de João Pessoa, considerando os quatro dias de evento, que incluíram tendas musicais e exposições, mais de 30 mil pessoas participaram desta edição, gerando um impacto econômico em torno de R$ 20 milhões e 200 empregos diretos. “A Maratona superou nossas expectativas: 8 mil atletas, sendo menos de 20% da Capital paraibana. Estamos muito felizes com esses números”, afirmou Olié Martins, da organização do evento esportivo.

O turista de São Paulo, Régis Diniz, que correu 10 quilômetros, é um apaixonado por corridas de rua. Ele já participou de provas em diversas cidades brasileiras, mas, em João Pessoa, elogiou a organização e os atrativos da cidade. “O espaço urbano, o acolhimento das pessoas, a beleza da orla – vejo que a Prefeitura também está cuidando bastante para que a cidade receba bem quem vem de fora. Com certeza voltarei para outras provas aqui”, garantiu o corredor.

Percurso – Incluiu passagem por locais como: Avenida Epitácio Pessoa, Parque Solon de Lucena, Rua Barão do Triunfo, retorno ao Busto de Tamandaré, tendo sequência pela orla (Almirante Tamandaré, João Maurício, Argemiro de Figueiredo, Afonso Pena e Arthur Monteiro Paiva) até Cabedelo (Avenida Oceano Atlântico e Rua Vitorino Cardoso).