onde acompanhar, escalações e arbitragem

Náutico e Botafogo-PB medem forças neste sábado (19), em jogo válido pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A bola vai rolar às 16h, no Estádio dos Aflitos. As equipes estrearam com resultados distintos na Terceirona desta temporada: o Timbu perdeu jogando fora de casa, enquanto o Belo venceu em seus domínios e assumiu a liderança na tabela de classificação.

+ Confira a tabela completa da Série C 2025

Náutico x Botafogo-PB, Série C do Campeonato Brasileiro 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Os donos da casa chegam para o confronto após sofrerem uma derrota na estreia da competição para o Itabaiana por 2 a 1, longe dos seus domínios. Sob o comando do técnico Marquinhos Santos, o Náutico busca conquistar seus primeiros três pontos contra o Botafogo-PB, com o apoio da torcida. O Timbu ocupa a 18ª posição na tabela de classificação da Terceirona.

Os visitantes vêm de uma vitória na última rodada diante do Confiança por 3 a 0, no Almeidão. A partida marcou a estreia do técnico Antônio Carlos Zago no comando do Botafogo-PB, além do meia Gabriel Honório, que marcou um dos gols do Alvinegro da Estrela Vermelha. Esse resultado colocou o Belo na liderança da Série C, e o clube segue na luta pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro pela 12ª temporada consecutiva.

Estádio Aflitos, em Recife. (Foto: Divulgação/Náutico)

Data, horário e local de Náutico x Botafogo-PB

Dia: 19 de abril

Hora: 16h

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Transmissão de Náutico x Botafogo-PB

Onde assistir: Nosso Futebol.

Nosso Futebol. Onde ouvir : Pelas ondas do rádio, as emoções de Náutico x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN .

: Pelas ondas do rádio, as emoções de Náutico x Botafogo-PB ficarão por conta da . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance.

Últimas escalações

NÁUTICO : Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Rayan, Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius e Hélio Borges. Técnico : Marquinhos Santos.

: Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Rayan, Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius e Hélio Borges. BOTAFOGO-PB : Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallysson e Gabriel Honório; Guilherme Santos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. Técnico : Antônio Carlos Zago.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Botafogo-PB

Segunda-feira (14):

O elenco do Botafogo-PB realiza um treinamento no CT da Maravilha do Contorno, no período da tarde.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.