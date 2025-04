Mandaca comanda vitória do Juventude e Matheus Cunha marca na Premier League

O Expresso Paraíba chega para destacar o desempenho dos paraibanos na 3ª rodada do Brasileirão 2025, que aconteceu neste fim de semana, e do atacante Matheus Cunha, que balançou as redes na Premier League. O destaque ficou com Mandaca, autor de um dos gols da vitória do Juventude sobre o Ceará por 2 a 1. A decepção veio da dupla do Santos: Tiquinho Soares e Thaciano pouco fizeram na derrota do Peixe para o Fluminense por 1 a 0.

Mandaca comemorando o gol contra o Ceará ao lado dos companheiros. (Foto: Divulgação/Juventude)

Mandaca comanda virada do Juventude

Titular absoluto na equipe do técnico Fábio Matias, Mandaca foi um dos principais destaques do Juventude na vitória sobre o Ceará. O Alviverde saiu atrás no placar, mas o meia deixou tudo igual nos minutos finais da primeira etapa. Além do gol, o paraibano movimentou o meio de campo da equipe gaúcha e auxiliou na virada contra o Vozão.

Dupla do Santos decepciona

Com algumas mudanças na equipe inicial, o técnico Pedro Caixinha escalou o Santos com Tiquinho Soares e Thaciano como titulares. Porém, as alterações não surtiram muito efeito. O atacante apareceu na defesa para ajudar na marcação e tentou brigar pela bola no ataque, mas, sem muita efetividade, acabou sendo substituído no intervalo; assim como o meia, que não conseguiu contribuir na criação de jogadas do Peixe.

Thaciano e Tiquinho Soares na partida entre Fluminense e Santos, pela Série A 2025. (Foto: Raul Baretta/Santos)

Hulk tem atuação longe do ideal

A última partida da 3ª rodada do Brasileirão nesse fim de semana foi entre Atlético-MG e Vitória. Mesmo jogando em casa, o Galo acabou sofrendo com o ataque do Leão da Barra, e o confronto terminou empatado em 2 a 2. Quem não conseguiu se destacar foi o atacante Hulk, que não teve muitas oportunidades de balançar as redes e ajudar o Alvinegro a conquistar os três pontos.

Cunha marca em jogo movimentado da PL

Pela 32ª rodada da Premier League, o Wolverhampton recebeu o Tottenham, e a partida terminou com vitória dos donos da casa por 4 a 2. Um dos gols do Wolves saiu dos pés do atacante Matheus Cunha, que balançou as redes pela 14ª vez nesta edição da liga inglesa.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.