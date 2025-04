Secretária Rosália Lucas destaca potencial da Paraíba em feira imobiliária em Lisboa — Governo da Paraíba

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, visitou o estande da delegação paraibana no Salão Imobiliário de Lisboa (SIL), um dos principais eventos do setor na Europa, realizado entre 10 e 12 de abril na Feira Internacional de Lisboa (FIL). Representando o governador João Azevêdo e o vice-governador Lucas Ribeiro, ela destacou o potencial econômico e imobiliário do estado, com foco em atrair investimentos para empreendimentos residenciais, comerciais e turísticos. O estande da Paraíba foi o único representante do Brasil no SIL, reforçando a visibilidade do estado no cenário global.

Acompanhada pelo presidente do CRECI-PB, Rômulo Soares, e por empresários do setor, Rosália Lucas reforçou que esta ação é a continuidade de um trabalho iniciado na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com apoio do Sinduscon-PB, e que já vem apresentando resultados concretos. “Desde nossa participação na BTL, percebemos o crescente interesse de investidores europeus pela Paraíba. Agora, no SIL, estamos consolidando essas conexões e mostrando todo o potencial do nosso estado. O turismo tem sido um grande impulsionador do setor imobiliário na Paraíba. Quem visita, quer ficar”, afirmou, citando o crescente interesse de investidores, especialmente em João Pessoa e cidades do litoral, que se destacam por suas belezas naturais e qualidade de vida.

Durante o evento, a secretária participou do lançamento da edição 2025 da CIMI 360, maior feira imobiliária da América Latina, ao lado de Heitor Kuser, CEO do evento. A Paraíba já confirmou presença na próxima edição, após participação em 2024 por meio da PBTur e Setde.

Rosália Lucas também esteve com Aldenor Holanda, da Construtora e Incorporadora Holanda, que comemorou resultados positivos no salão. A Paraíba segue se consolidando como destino atrativo para turismo, moradia e investimentos, e eventos como esse são fundamentais para ampliar nossa projeção internacional.