Cícero Lucena recebe Prêmio ‘Amigo do Autista’ e anuncia entrega do Centro Especializado em Reabilitação para agosto

O mês de abril é o de conscientização sobre o autismo e, por conta disso, foi realizada, na tarde desta quinta-feira (10), a ‘Sessão Especial em prol dos Autistas’, no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Na ocasião, o prefeito Cícero Lucena e o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, foram homenageados e receberam o prêmio ‘Amigo do Autista’, certificado do Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab), em reconhecimento a defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Capital paraibana. O gestor também anunciou a entrega do Centro Especializado em Reabilitação, que está sendo construído no bairro do Bancários, para o próximo mês de agosto.

“Esse é um motivo de muita alegria porque temos a oportunidade de estar cumprindo o papel de gestor público que gosta de cuidar e de fazer o bem. A experiência vivida pela cidade de João Pessoa, pela nossa gestão, junto com os parceiros, tem nos proporcionado tornarmos não só premiados, mas também exemplos que precisam ser multiplicados em todo o País. Cada um pode fazer a sua parte nessa causa que é tão importante nas famílias de quem têm crianças autistas. E isso nos estimula cada vez mais, porque é aquilo que eu sempre peço a Deus: que ele continue me dando saúde, discernimento, sabedoria e, principalmente, que alimente em mim a vontade de ser feliz com a felicidade do próximo”, afirmou Cícero Lucena.

O prefeito também aproveitou a oportunidade para anunciar que o Centro Especializado em Reabilitação será entregue no dia 05 de agosto, aniversário da cidade. “Esse será mais um equipamento construído pela Prefeitura ainda mais amplo e capaz de atender diversas especialidades. O Centro vai oferecer tratamento para pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental, além de fisioterapia, reabilitação física e tratamento médico”, revelou o prefeito, que estava acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

“Somente no governo de Cícero Lucena é que temos um marco na política inclusiva de pessoas com autismo em João Pessoa. E não só na área cultural, mas na Saúde, na Educação, no Esporte, enfim. A Prefeitura está fazendo sua parte mudando a vida de centenas de famílias. Esse prêmio é um reconhecimento desse trabalho”, ressaltou Marcus Alves.

A presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), Hosana Carneiro, ressaltou que a Prefeitura de João Pessoa é uma grande parceira nas ações inclusivas. “Eu sou testemunha de que o prefeito Cícero Lucena e o diretor Marcus Alves nos ajudam e fazem a diferença na vida das nossas crianças autistas. Essa é a primeira vez que um prefeito e vice-prefeito participam de uma sessão especial para tratar sobre o autismo. Ou seja, esse trabalho tem que ser reconhecido por nós”, frisou.

Sessão especial – A ‘Sessão Especial em prol dos Autistas’, de propositura dos vereadores Dinho Dowsley e Carlão Pelo Bem, aconteceu dentro da programação do ‘Abril Azul’ e contou com a parceria da Prefeitura de João Pessoa – por meio da Funjope -, Associação Paraibana de Autismo (APA), AC Social e Turma Tá Blz.

“Essa é uma causa muito especial para mim, inclusive, que sou pai de uma criança autista. E a Câmara Municipal, que é a casa do povo de João Pessoa, está de portas abertas para sessões inclusivas como esta”, afirmou Dinho Dowsley, presidente da CMJP. “A Prefeitura de João Pessoa desenvolve muitas políticas públicas inclusivas e isso tem que ser reconhecido e parabenizado”, complementou Carlão Pelo Bem.

Projetos e ações – Quando o assunto é inclusão social, a Prefeitura de João Pessoa conta com diversos projetos e ações em diferentes áreas para pessoas neurodivergentes. Na área da Educação, os autistas contam com aproximadamente 2.500 educadores sociais/cuidadores. Além deles, são 115 professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Todos atuando nas escolas municipais e nos ‘Ninhos do Saber’.

Na Saúde, o Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência (CRMIPD) também oferece atendimento especializado para crianças e adolescentes autistas. Ao chegar lá, o cidadão passa por uma triagem multiprofissional de avaliação e é encaminhado para os serviços especializados.

A maior corrida inclusiva do Nordeste, a Autismo Run, vai acontecer no dia 27 de abril, no Busto de Tamandaré. Na última edição, o evento reuniu mais de mil atletas, entusiastas e famílias em uma manhã de muita energia e conexão.

O projeto ‘Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva’ é realizado uma vez por mês no Centro Cultural de Mangabeira. Nele, crianças autistas e suas famílias participam de uma tarde de muita diversão, com direito a música, brinquedos e muita interação social.

“Há quatro anos, quando a gente recebeu essa gestão do prefeito Cícero Lucena, muita coisa mudou em João Pessoa. Abriu caminhos para a cultura inclusiva, que é o projeto que a gente trabalha com tanto amor e que muda de verdade a vida de tantas famílias”, frisou Nik Fernandes, produtora cultural e uma das organizadoras da Tardezinha Inclusiva.