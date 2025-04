Encenações da Paixão de Cristo nos Bairros 2025 começam neste sábado

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quarta-feira (9), as datas das apresentações da Paixão de Cristo nos Bairros 2025. Ao todo, serão dez encenações. A primeira, da Cenarium Produções Artísticas, acontece no próximo sábado (12), no bairro Ernesto Geisel, e a última, da Turma Tá Blz, será na quinta-feira (24), no bairro Bancários.

“Esse edital que nós lançamos é muito precioso para a Funjope porque estamos fazendo um trabalho, há três anos, de estímulo e valorização da cena do teatro em João Pessoa a partir da Paixão de Cristo. Nós temos o evento central, que acontece no Museu de São Francisco, mas também valorizamos o teatro comunitário que é realizado nos bairros por meio de grupos teatrais que têm uma vivência ligada às associações, aos coletivos, às igrejas”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele avalia que o teatro nos bairros é muito forte, vivo, e reúne um conjunto muito grande de pessoas para assistir aos seus espetáculos. “Novamente, este ano, nós premiamos dez grupos de teatro de dez bairros diferentes para que eles possam mostrar sua capacidade criativa, o desempenho do teatro comunitário em João Pessoa, e nós ficamos muito contentes de poder ofertar espetáculos de Paixão de Cristo nos bairros”, acrescenta.

Geisel – O espetáculo ‘Paixão de Cristo – Na dor transpassada nasce a salvação’, da Cenarium Produções Artísticas, será encenado na Praça Estudante Orlando Geisel, bairro Ernesto Geisel, no sábado (12), a partir das 20h. A expectativa é reunir em torno de 1.500 pessoas.

“O nosso espetáculo tem um olhar maternal. Trazemos uma mulher do povo que fala de suas angústias, seu sofrimento e dos preconceitos da sociedade. Essa mulher é evidenciada como protagonista e, dentro do contexto, se transforma em Maria, trazendo essa sutileza maternal de ver o seu filho passar por cada fase, narrando desde a concepção até a ressurreição”, explica Geovanny Vitorino, diretor do espetáculo.

Mangabeira VIII – ‘A Paixão de Cristo – ‘Jesus, o Pão da Vida’, da Companhia Catunda, do bairro Valentina, será encenada neste domingo (13), às 19h30, no pátio da Igreja Santo Antônio do Menino Jesus, Rua Carmélio Ruffo Filho, 2, Mangabeira VIII. É um espetáculo que une fé, arte e simbologia profunda.

Conforme Caíque Catunda, diretor da peça, a encenação da Paixão de Cristo deste ano traz como temática a jornada de Jesus espelhada no processo de fabricação do pão: a colheita, o moer dos grãos, o fermento que transforma, como a Palavra que dá vida, e o pão assado no fogo, como a entrega total na cruz. Até que, enfim, o pão é servido – Cristo ressuscitado – alimento eterno para a humanidade. “É um convite à reflexão sobre o sacrifício de Jesus e o alimento que Ele se torna para o mundo”, pontua.

Cruz das Armas – O espetáculo ‘Olhar de Maria que Conduz a Jesus Cristo’, do Grupo Procultura, de Cruz das Armas, será encenado na segunda-feira (14), às 20h, no Ginásio da Escola Oscar de Castro, Avenida Lima Filho, 147, em Cruz das Armas. A entrada custa um quilo de alimento não perecível.

O diretor geral do espetáculo, Halisson Neves, explica que a peça tem 22 cenas, com duração em torno de 120 minutos. São cerca de 30 atores e atrizes da comunidade local em cena. “Este ano, mais uma vez, contamos com o apoio da Funjope e da Prefeitura, nos ajudando para desenvolver o espetáculo que tem um custo muito alto”, destaca.

As expectativas, segundo ele, são as melhores possíveis. “Esperamos lotar o ginásio da escola, divulgar o grupo que está na estrada desde 2012 e, principalmente, evangelizar através da arte. O nosso maior objetivo é tentar levar um pouco dessa aura que tem a Semana Santa através do espetáculo teatral, da paixão, morte e ressurreição de Jesus”.

Mandacaru e Bairro dos Ipês – O espetáculo ‘Paixão de Cristo – Jesus, o nosso viver’, do Grupo Teatral e Cultural Arte Povo, do bairro de Mandacaru, será encenado em duas datas: na segunda-feira (14), às 19h30, na Igreja Coração de Jesus (Rua Celerina Paiva, s/n, Mandacaru; e no domingo (20), às 16h30, no Centro Social Urbano Monsenhor José Coutinho (CSU), que fica na Rua Professora Maria Ester Bezerra Mesquita s/n, Bairro dos Ipês.

“O grupo Arte Povo, de Mandacaru, vai apresentar as cenas ao ar livre: batismo, prisão de João Batista, encontro de Jesus e Maria com seus discípulos, Jesus sendo traindo por Judas, a ceia, o enforcamento de Judas, a prisão de Jesus, Jesus, Pilatos e Herodes com o julgamento final, a Via Sacra dentro da Bíblia, terminando com a ressurreição”, explica o diretor da peça, Ailton Silva Lopes.

Ilha do Bispo – Na Ilha do Bispo, o Ponto de Cultura Arca realiza a ‘Paixão de Cristo 2025: O Emanuel’. A peça, que busca manter a tradição de mais de 20 anos da apresentação, começou em parceria com a Igreja Senhor do Bonfim e o grupo de teatro Art em Cena. Em 2025, a encenação acontece na quarta-feira (16), às 19h30, na quadra da Arca (Avenida Nova Liberdade, 400 – Ilha do Bispo), contando com cerca de 60 pessoas entre elenco e apoio.

“Vamos contar a história de Cristo, o Emanuel, que escolheu estar conosco, ser um de nós, não importando nossos defeitos e nem pecados. Jesus se doa em morte na cruz provando todo seu amor pela humanidade e nos convida a ser exemplo desse amor que não morre, vive”, resume Chagas Neto, diretor do espetáculo, que conta com a coordenação de Geraldo Aguiar.

Bessa – ‘Emmanuel – O Encantador de Histórias’ é o nome do espetáculo que será apresentado pelo Grupo Semear, do bairro Cristo Redentor, na Sexta-feira Santa (18), a partir das 20h, no Parque Parahyba 4, bairro do Bessa. Com direção de Josemberg Pereira e produção executiva, assistência de direção e texto de Márcio Lins, o espetáculo ‘Emmanuel – o encantador de histórias’ promete emocionar o público.

“Construímos um espetáculo para gerar um clima de total envolvimento com o público. O texto e direção foram feitos para que todos assistam e se sintam tocados pela mensagem de Jesus que é eterna”, ressalta Josemberg Pereira.

O escritor Márcio Lins também comemora a oportunidade de contar a história de Jesus. “É uma honra para nós recontarmos, de forma criativa e envolvente, a história do maior homem de todos os tempos, Jesus”, afirma.

Na peça, Emmanuel, um jovem senhor que aparenta 60 anos de idade, conta, em 12 atos, a história de Jesus, o Salvador da humanidade. O espetáculo traz para o público uma proposta que mistura cena, música e dança, ressaltando a humanidade de Jesus e o amoroso relacionamento dele com as pessoas.

Dentre as cenas mais emocionantes, a crucificação, com amplo cenário, e a ressurreição com estrutura que vai dar ao público a sensação de Jesus voando. No final, o narrador Emmanuel, revela algo intrigante, a sua real idade: 2025 anos. O elenco é assinado pelo Grupo Semear de Teatro.

Mangabeira IV– O espetáculo ‘Paixão de Cristo – uma história de amor e fé’ será encenado pela Companhia de Teatro Soluar, de Mangabeira VIII (Cidade Verde), nos dias 18 e 19, na comunidade Nova Esperança, em Mangabeira IV, na Rua Emanoel Lisboa de Lucena, terreno ao lado da Creche Maria de Lourdes, a partir das 19h30.

Este ano, a peça tem um grande diferencial porque será realizada por crianças e adolescentes atendidos pela Companhia de Teatro Soluar, através do Instituto Soluar. Todo o cenário está sendo confeccionado pelos integrantes. Para isso, as crianças e adolescentes estão participando de oficinas de artesanato.

“É uma montagem que busca a continuidade da contação dessa história milenar que também é tradição para a Companhia Soluar há vários anos”, explica Jamil Richene, produtor do espetáculo que é dirigido por Aloísio Sousa.

Padre Zé e Bancários – ‘Paixão em Retalhos Itinerantes 2025’, do Coletivo de Teatro Retalhos, bairro Padre Zé, é um musical itinerante que será apresentado na sexta-feira (18), na Praça da Paz, bairro Bancários, e no sábado (19) na Praça da Conquista, bairro Padre Zé, a partir das 19h, com intérprete de Libras.

“O espetáculo surge dos experimentos e vivências do coletivo com o teatro de rua, o circo, o teatro de máscaras e a commedia dell’arte para contação de uma história que todo mundo já conhece, mas contada de uma maneira diferente, numa proposta de espetáculo mambembe”, afirma José Moreira do Nascimento Júnior, diretor musical da peça e também ator.

O espetáculo artesanal une as linguagens circense e teatral, e o cenário, figurinos e adereços são construídos pelos próprios atores e atrizes a partir da customização e reciclagem, num vínculo de comunhão da paixão de Cristo com a sustentabilidade.

A peça ‘Paixão em Retalhos’ tem roteiro e direção de Joilson Custódio, e retrata a chegada do circo em cortejo à cidade, composto de músicos, palhaços, dançarinos, atores – artistas mambembes -, numa contação da vida do filho de Deus, desde o nascimento, morte até a ressurreição, sob uma ótica da commédia dell’ arte – interagindo o cômico e a dramaticidade cênica e circense.

José Américo e Bancários – O espetáculo ‘Uma das histórias mais antigas – A Vida do Redentor’, do Coletivo Porta Adentro, do bairro José Américo, vai ter duas apresentações: no domingo (20), às 17h, na Praça da Convivência Darci Marinho da Silva, no José Américo, e na segunda-feira (21), no mesmo horário, no Anfiteatro da Praça da Paz, nos Bancários.

O texto, inspirado na obra ‘O Jesus Homem’, de Plínio Marcos, tem como assistente de produção Bruno Constantino. “A sinopse conta que, no decorrer do caminho percorrido por uma Companhia de Contadores de Histórias, na busca por um lugar para se hospedarem, encontram um pequeno vilarejo, e ao reunir as pessoas narram o nascimento do menino Deus, a trajetória de sua vida, a morte, e a ressurreição, como representação da justiça, da paz e da esperança”, conta.

Nas suas bagagens, conforme Bruno Constantino, esses viajantes carregam itens de todas as suas andanças, dos encontros que tiveram, das suas memórias, que dão forma, som e corpo ao espetáculo que apresenta o Jesus Homem, como mediador e defensor dos desvalidos.

Bancários – O projeto ‘Paixão de Cristo – Um Musical Inclusivo – 2ª edição’, da Turma Tá Blz, acontece na quinta-feira (24), às 18h, no Teatro da Escola Aruanda, no bairro Bancários, com abertura musical comandada pelas violinistas Amanda e Sueli Miranda.

A montagem, com direção geral de Nik Fernandes e direção cênica de Marinalva Rodrigues, conta com a participação de 33 crianças, entre elas autistas, com síndrome de Down e crianças não atípicas.

“Através desse encontro, o espetáculo mostra que a inclusão é possível, necessária e transformadora, dando visibilidade à potência de crianças que, muitas vezes, são invisibilizadas nos espaços artísticos”, conta Nik Fernandes. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade.

Paixão de Cristo nos bairros – Este edital incentiva a cultura nas comunidades, a promoção da melhoria e manutenção dos espetáculos, o fortalecimento do turismo interno e consequentemente, a geração de trabalho e renda, impulsionando a economia local.