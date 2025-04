Cícero Lucena entrega o ‘Ninho do Saber’ no Jardim Veneza, a 46ª unidade construída ou reformada em sua gestão

João Pessoa segue com investimentos estruturantes para transformar a qualidade do ensino oferecido nas escolas da Rede Municipal. Na manhã desta quinta-feira (10), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra entregaram o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Gilberta de Fátima Bezerra de Oliveira, no bairro Jardim Veneza, a 46ª unidade de ensino construída ou reformada na atual gestão. Esta é a creche de número 100 na Capital paraibana.

“Com muita alegria estamos entregando nesses 100 dias do mandato, uma creche como esta, moderna, eficiente, debatida, discutida, aprimorada para atender cada vez mais essas crianças e garantindo um futuro dela. Nesses 100 dias é a creche de número 100 e com 100% de recursos próprios. Isso só realimenta a nossa felicidade de fazer o bem. Aqui era um espaço ocupado por famílias, que já demos no outro mandato os seus apartamentos e agora estamos entregando o futuro dessas crianças, porque aqui é o alicerce para que elas possam usar a educação como, verdadeiramente, um instrumento de mudança de sua vida para melhor”, destacou o prefeito.

Com um investimento de quase R$ 2 milhões com recursos próprios do Município, esse ‘Ninho do Saber’ foi construído do zero e conta com quatro salas de aula climatizadas com capacidade para 24 crianças. Também foram construídas salas administrativas, banheiros, cozinha, refeitório, rouparia, área de serviço e parquinho. O prédio ainda conta com instalações elétricas, hidráulicas, de combate a incêndio e acessibilidade.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, América Castro, a unidade reforça o compromisso de transformar a qualidade da educação de João Pessoa. “Coincidentemente, nos 100 dias de governo desse quarto mandato do prefeito Cícero Lucena, a gente está entregando uma unidade que, sem falsa modéstia, não deve nada à escola privada porque a gente trouxe tudo que tinha de melhor na primeira infância também para as famílias do povo de João Pessoa. Então, a gente fica muito feliz, a gente celebra esses resultados que a educação do Município de João Pessoa vem tendo não só na primeira infância, mas também no Ensino Fundamental, onde estamos vendo já os resultados também da aprendizagem dos nossos alunos”, falou a secretária.

A dona de casa Claudiane da Silva celebrou a chegada do novo equipamento no Jardim Veneza, já que sua filha Ághata Sofia, terá onde iniciar sua vida escolar pertinho de sua casa. “Hoje é um dia de muita alegria. A creche ficou muito bonita e será um lugar maravilhoso para minha filha estudar”, contou.

Estiveram presentes na solenidade de entrega do CMEI Professora Gilberta de Fátima Bezerra de Oliveira os vereadores Marcos Bandeira, Raoni Mendes, Luiz da Padaria e Jailma Carvalho, além de vários secretários e auxiliares da gestão.