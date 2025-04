Minas vence Vasco em casa e garante topo da tabela na primeira fase do NBB

O Minas Tênis Clube fez história no Novo Basquete Brasil (NBB) ao vencer o Vasco da Gama por 76 a 69, em Belo Horizonte, na noite de segunda-feira (7). Com o triunfo, o time mineiro garantiu pela primeira vez na história o primeiro lugar geral na fase inicial do campeonato, além de assegurar vaga antecipada nos playoffs com três rodadas de antecedência.

A equipe comandada por Léo Costa chegou aos 58 pontos e agora ostenta um impressionante aproveitamento de 87,1% na temporada. A vitória veio com uma combinação de boas atuações defensivas e eficiência nos arremessos de três pontos, fator decisivo para o resultado positivo diante dos cariocas.

Destaques da partida

O destaque do jogo foi o ala-armador Eugeniusz, que terminou como cestinha da partida com 21 pontos. Pelo lado vascaíno, o argentino Arengo se sobressaiu com 17 pontos, sendo peça importante na tentativa de reação da equipe carioca.

Como foi o jogo

O Minas começou dominando a partida, abrindo vantagem de oito pontos logo no primeiro quarto, que terminou em 22 a 15. No segundo período, o Vasco reagiu com boas jogadas de Gustavo Basílio, Paulichi e Marquinhos, chegando a empatar o jogo. Porém, os mineiros retomaram a liderança com uma cesta de três de Arengo, fechando o intervalo com 41 a 38.

Na volta do intervalo, o jogo ganhou em intensidade. Eugeniusz brilhou pelo Vasco, marcando sete dos 19 pontos da equipe no terceiro quarto, que terminou empatado em 57 a 57.

No último e decisivo período, o time carioca chegou a abrir vantagem com Basílio e Marquinhos, mas o desgaste físico pesou. Rodriguez, Hollowell e Mineiro viraram o jogo para o Minas, que aproveitou a queda de rendimento do adversário para sacramentar a vitória com sete pontos de frente.

Próximos desafios

O Minas volta à quadra nesta quarta-feira (9), às 19h, para enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro. Já o Vasco encara o Franca fora de casa, na quinta-feira (10), também às 19h.

