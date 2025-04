Moradores de residenciais da Prefeitura de João Pessoa vão encenar espetáculo da Paixão de Cristo

Moradores dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul, e Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, vão encenar o espetáculo teatral ‘Jesus habita em mim’. Durante a Semana Santa, a encenação da Paixão de Cristo será apresentada nos residenciais construídos pela Prefeitura de João Pessoa. A iniciativa da Secretaria de Habitação Social (Semhab) tem como objetivo promover a integração entre os jovens através do teatro e aproveitar o momento para reforçar a fé e a espiritualidade entre as pessoas.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, informou que o texto e a direção da peça ‘Jesus habita em mim’ é da atriz e teatróloga Letícia Rodrigues, que já vem trabalhando com os jovens dos residenciais desde a montagem do espetáculo ‘O Mágico de Oz’, que revelou os talentos que existem dentro dos residenciais. “Esse é um projeto de arte e fé que reúne crianças e jovens moradores dos residenciais construídos pela Prefeitura de João Pessoa. Na encenação, eles vão criar retratos da Paixão de Cristo e as crianças vão ser inspiradas a criar obras de arte que representam momentos importantes da vida de Jesus”, explicou.

“Aproveito para agradecer aos nossos parceiros, como a direção da Escola Municipal Anayde Beiriz, que cedeu o auditório para os ensaios, e ao Studio Wincast, do diretor Bertrand Chaves, que fez a gravação e edição dos áudios com a fala dos atores para a apresentação do espetáculo”, complementou Socorro Gadelha.

“Nós entendemos que precisamos oferecer uma nova perspectiva de vida a essas famílias e em particular aos jovens, por isso, estamos usando a arte e a cultura através do espetáculo ‘Jesus habita em mim’ para proporcionar essa transformação e, ao mesmo tempo, em que estamos preservando a religiosidade e espiritualidade das pessoas, em um momento em que a fé se materializa na Paixão e Morte de Jesus Cristo”, ressaltou o secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito.

Beto disse que o espetáculo está muito bonito e destacou o empenho dos atores que estão se esforçando para contar uma história que tem comovido as pessoas ao longo dos anos. “É preciso lembrar que são todos amadores, alguns já mostraram talento quando participaram da peça ‘O Mágico de Oz’ e outros estão entrando no palco pela primeira vez, além da dedicação da nossa parceira Letícia Rodrigues que dirige o espetáculo de forma muito competente”, declarou.

O espetáculo – ‘Jesus habita em mim’ foi escrito e é dirigido pela atriz e diretora teatral Letícia Rodrigues e conta a história de um grupo de crianças que se reúne para criar uma obra de arte que represente um momento específico da Paixão de Cristo, como a anunciação, o batismo, a bem-aventurança, a Santa Ceia, a traição de Judas, a Pietà e a ressurreição de Jesus Cristo. “O objetivo da montagem é promover a criatividade e a expressão artística nas crianças, fomentar a fé e a espiritualidade, criando uma oportunidade para que elas se conectem com a história e o significado da Paixão de Cristo, além de desenvolver habilidades e trabalhar em equipe compartilhando ideias”, revelou.

O personagem Jesus vai ser interpretado pelo ator mirim Davi Lucas, que está feliz em viver um personagem tão importante para a história da humanidade. Maria, a mãe de Jesus, vai ser vivida no palco por Lorena Brito que nunca tinha feito teatro e acabou se identificando com a arte da encenação. O Anjo Gabriel vai ser vivido por Gabriella Brito que está entusiasmada com o espetáculo, pois o personagem é muito forte e junto com uma equipe que tem se dedicado muito para garantir a grandeza do espetáculo.

O personagem da tentação vai ser vivido pelas atrizes Cecília Oliveira e Evellynn Júlia. Cecília disse que a cena da tentação de Jesus deu trabalho mas foi gratificante, principalmente pelo empenho de todos os atores envolvidos na cena. Evellynn Julia também nunca tinha feito teatro e disse que está fazendo questão de dar o melhor de si para que tudo seja muito bonito na hora da apresentação.