Instituto Cândida Vargas promove mês dedicado à segurança do paciente com diversas atividades

O Instituto Cândida Vargas (ICV) realiza, durante todo o mês de abril, uma programação especial voltada à segurança do paciente, destacando ações educativas e interativas junto aos profissionais de saúde, pacientes e familiares. A abertura oficial acontece nesta quarta-feira (2), às 14h, no auditório da instituição, com o tema ‘Comunicação efetiva na Segurança do Paciente: reduzindo riscos e salvando vidas’.

As atividades fazem parte das comemorações pelo Dia Nacional da Segurança do Paciente, celebrado em 1º de abril, com o tema deste ano sendo ‘Mais acesso e cuidado integrado: qualidade em toda jornada’, abordando em todas as atividades a temática das necessidades do paciente garantindo um acesso seguro e de qualidade. Ao longo do mês, outros temas importantes serão abordados, como Identificação Segura do Paciente, Administração Segura de Medicamentos e Checklist de Cirurgia Segura.

O Núcleo de Segurança do Paciente do Instituto Cândida Vargas (NSP-ICV) desenvolveu uma programação que inclui palestras, minicursos, dinâmicas interativas e jogos educativos. As ações visam fortalecer os protocolos essenciais para garantir um atendimento seguro e eficiente, reforçando uma cultura organizacional baseada na prevenção e no aprimoramento contínuo.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do ICV, Daisy Albuquerque, as ações têm o objetivo de promover uma cultura ativa de segurança e prevenção dentro da instituição. “Nossa programação foi elaborada com a intenção de sensibilizar toda a equipe de saúde e também os pacientes e seus familiares. Entendemos que cada atitude conta e que a segurança é uma responsabilidade compartilhada. Com essas ações, buscamos reforçar o compromisso da nossa instituição com a qualidade do atendimento e a proteção de todos os envolvidos”, disse.

Todas as atividades são abertas aos profissionais do ICV e têm como missão central melhorar continuamente o padrão de segurança e qualidade do atendimento oferecido aos usuários.

Confira a programação completa:

02/04 – Auditório, às 14h

Comunicação efetiva na segurança do paciente: reduzindo riscos e salvando vidas

08/04 – Hall do Alojamento II, às 14h

Identificação segura do paciente

16/04 – Hall do Alojamento II, às 14h

Como evitar erros na administração de medicamentos

23/04 – Hall em frente ao Centro Cirúrgico, às 14h

Checklist de cirurgia segura: uma lista que salva vidas

30/04 – Hall do Alojamento II, às 14h

As seis metas de segurança do paciente – jogo interativo