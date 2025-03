Caxias perde fora de casa no NBB e Bauru se recupera

Destaques do NBB: Caxias Basquete Busca Recuperação

A competição do NBB 2024/2025 segue agitada, e os times da liga estão em busca de melhores posições nas tabelas. O Caxias Basquete, em particular, sofreu sua segunda derrota consecutiva ao ser derrotado pelo Bauru, por 84 a 67, em jogo realizado no interior paulista. A equipe gaúcha agora ocupa a 15ª posição na classificação geral, precisando urgentemente de uma recuperação para se manter na briga pelos playoffs.

Caxias Basquete x Bauru

O jogo contra o Bauru foi marcado por altos e baixos para o time caxiense. O Caxias entrou em quadra um pouco disperso, o que permitiu ao Bauru abrir uma vantagem de 17 a 2 logo nos primeiros minutos. Mesmo com a reação do Caxias, que chegou a reduzir a diferença para seis pontos, o Bauru manteve o controle e terminou o primeiro quarto com uma vantagem de 28 a 17.

O segundo quarto foi ainda mais difícil para os visitantes, com o Bauru administrando bem a vantagem, indo para o intervalo com 51 a 33. No entanto, o Caxias não desistiu e teve um bom desempenho no terceiro período, vencendo por 19 a 17, mas o time paulista se mostrou mais sólido no quarto final, fechando o jogo com 84 a 67 no placar.

Próximo Jogo: Caxias Basquete x Franca

Agora, o Caxias Basquete se prepara para mais um desafio fora de casa, contra o Franca, no dia 31 de março, às 19h30 no Ginásio Pedrocão. O time gaúcho busca a recuperação para manter viva a esperança de chegar aos playoffs da competição.

Outros Jogos do NBB

Além de Caxias, o NBB segue com disputas intensas entre as principais equipes. O time do Minas, líder da competição, também tem se destacado, e a briga pela liderança promete esquentar cada vez mais com o avanço da temporada.

Com jogos emocionantes e equipes focadas em suas estratégias para garantir vaga nos playoffs, o NBB 2024/2025 segue a todo vapor e promete muitas emoções para os fãs do basquete nacional.

Fique atento para mais atualizações sobre o campeonato e os jogos do Caxias Basquete!

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Minas x União Corinthians: Onde Assistir, Prognóstico e Estatísticas (29/03/2025)

O Minas recebe o União Corinthians neste sábado (29), às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo acontece na Arena Minas Tênis Clube e promete ser um confronto equilibrado, com os donos da casa buscando consolidar sua liderança na competição.

Como chegam as equipes

O Minas vive um grande momento no NBB, liderando a competição e vindo de uma vitória convincente sobre o Caxias do Sul por 88 a 70. Com um elenco forte e bem estruturado, o time mineiro busca manter sua sequência positiva e garantir mais um triunfo em casa.

O União Corinthians, por sua vez, também chega com confiança após vencer o Paulistano por 83 a 78. A equipe gaúcha ocupa uma posição intermediária na tabela e busca surpreender o Minas para subir na classificação.

Histórico do confronto

Nos últimos encontros entre as equipes, o Minas tem levado vantagem. No primeiro turno do NBB 2024/25, a equipe mineira venceu fora de casa por 89 a 71. Além disso, nos últimos cinco duelos diretos, foram cinco vitórias do Minas, demonstrando um amplo favoritismo para o confronto deste sábado.

Odds e prognóstico

As casas de apostas apontam o Minas como favorito para a partida:

Bet365 : Minas (1.18) x União Corinthians (4.40)

: Minas (1.18) x União Corinthians (4.40) Betano.br : Minas (1.17) x União Corinthians (4.90)

: Minas (1.17) x União Corinthians (4.90) BetEsporte : Minas (1.14) x União Corinthians (4.10)

: Minas (1.14) x União Corinthians (4.10) Estrelabet : Minas (1.15) x União Corinthians (4.75)

: Minas (1.15) x União Corinthians (4.75) Superbet.br : Minas (1.22) x União Corinthians (4.35)

: Minas (1.22) x União Corinthians (4.35) Esportivabet: Minas (1.15) x União Corinthians (4.75)

Com um elenco mais qualificado e jogando em casa, o Minas tem tudo para confirmar o favoritismo. No entanto, o União Corinthians tem mostrado capacidade de surpreender e pode dificultar a vida dos mineiros caso mantenha um bom desempenho defensivo.

Onde assistir Minas x União Corinthians ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo por plataformas de streaming e sites de apostas, como Bet365 e Betano.br. Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, algumas transmissões podem estar disponíveis nos canais oficiais do NBB.

Palpite para Minas x União Corinthians

Diante do histórico de confrontos e do momento atual das equipes, o palpite recomendado é a vitória do Minas. Para os apostadores, opções como “Minas vence por mais de 10 pontos” ou “Total de pontos acima de 160” podem ser alternativas interessantes.

A bola sobe às 18h, e o confronto promete muitas emoções para os fãs do basquete brasileiro.

Jogos do NBB – 27 a 31 de março de 2025

Quinta-feira – 27 de março de 2025

Jogo 256 – 20h00 | Flamengo x Vasco

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 28 de março de 2025

Jogo 257 – 19h30 | Fortaleza x Franca

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 258 – 20h00 | São Paulo x Pato Basquete

📺 Onde assistir: YouTube, Disney+

Sábado – 29 de março de 2025

Jogo 259 – 16h00 | Botafogo x Flamengo

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV Jogo 260 – 17h10 | Pinheiros x Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass Jogo 261 – 18h00 | Bauru x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 262 – 18h00 | Minas x União Corinthians

📺 Onde assistir: Não informado

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

