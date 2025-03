João Azevêdo inaugura nova unidade da FCJA e destaca importância do novo espaço para história e cultura da Paraíba — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta sexta-feira (28), a Unidade Tambaú da Fundação Casa de José Américo (FCJA), localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, número 122, em João Pessoa. A expansão tem o objetivo de acomodar os acervos novos e os já existentes, além dos repertórios bibliográfico, documental e arquivístico da instituição para pesquisa, visando expandir o serviço da instituição e atrair novos públicos.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou que a nova unidade irá estimular a pesquisa e valorizar a história e a cultura da Paraíba. “Esse espaço, além de abrigar a vice-presidência da FCJA, vai sediar diversas exposições e eu fico feliz por essa expansão porque, a partir de agora, serão disponibilizados outros serviços para a nossa população, para os alunos das nossas escolas que terão um espaço de pesquisa extremamente importante em função do acervo aqui disponível”, frisou.

Ele destacou também que o equipamento entregue hoje será mais um atrativo para visitação de turistas. “A Paraíba se notabiliza pela criação de espaços importantes voltados para a nossa história e para nossa cultura. Foi assim com o Museu da Cidade de João Pessoa, com o Museu da Polícia Militar, com o Museu do Artesanato Janete Costa, será muito em breve com o Museu da História da Paraíba, com o Museu do Corpo de Bombeiros e esse grande conjunto de equipamentos também tem o objetivo de contar a nossa história, apresentar a nossa cultura para os turistas que aqui chegam”, acrescentou.

O presidente da Fundação Casa de José Américo, Fernando Moura, afirmou que a abertura da nova unidade coincide com os 45 anos de criação da instituição. Ele também explicou que a iniciativa busca o incentivo sociopedagógico, permitindo o acesso mais lúdico, rápido e interativo com os serviços e arquivos da Fundação. “Nós tínhamos uma limitação de espaço e quando percebemos que o acervo que a gente dispunha e o que estava chegando ia além da nossa capacidade de armazenamento e de higienização, decidimos que havia chegado a hora de expandir para esse local que está voltado para um público infanto-juvenil também, com histórias em quadrinho, gibizeca, cordel. Nós temos uma série de componentes que vai permitir a pesquisa, o contato físico com documentos, correspondências para que as pessoas conheçam a nossa história e a nossa cultura”, explicou ao afirmar que a nova unidade estará aberta ao público das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

O secretário da Cultura, Pedro Santos, evidenciou a satisfação de firmar parceria com o Fundação Casa de José Américo e contribuir com o desenvolvimento do setor cultural da Paraíba. “Esse é um espaço que se destaca pela sua natureza múltipla porque temos uma diversidade de serviços sendo oferecidos à população e é uma satisfação nos somar a essa nova unidade da Fundação, trazendo o Oxente Hub, um espaço que vai trabalhar o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a qualificação do produto cultural paraibano, com foco na internacionalização”, argumentou.

Entre as novas atrações na Unidade Tambaú estão a GibiZeca e a Cordelteca, além dos acervos de Simeão Leal, dos acontecimentos históricos do ano de 1930 e uma parte da Hemeroteca da instituição e dos negativos fotográficos do Palácio da Redenção. Mais de mil fotografias que marcaram ações administrativas e políticas dos governadores da Paraíba durante 50 anos (da década de 1960 até 2010) foram selecionadas e poderão ser vistas pelo público.

A abertura da nova Unidade da FCJA foi marcada por uma homenagem póstuma ao artista multimídia Cristovam Tadeu (1962-2017), com a mostra ‘Cristovam Tadeu – O humor em movimento’, distribuída em três painéis que apresentam uma panorâmica de diversas facetas de sua vida: pessoal, caricaturista, humor, ativista político, além das vertentes de jornalista, diretor e roteirista.

Além disso, foi lançado o e-book (livro digital) ‘A Paraíba e Seus Problemas. Cem Anos Depois – Volume 2 – Inéditos’, que traz uma sequência de artigos, começando com o professor e historiador José Octávio de Arruda Mello (‘A Paraíba e seus problemas e a renovação cultural dos anos vinte’) e segue com textos de Jean Patrício e Maria de Fátima Santos, Zélia Almeida, Carlos Brandão, Francelino Soares de Souza, Francisco Sales Cartaxo Rolim, Francisco Gil Messias, do próprio Jivago Correia com Ana Andréa Castro e os estudantes de graduação Enzo Cabral (História/UFPB) e Thayná Fernandes (Letras/UFPB), e o último artigo é de Otamar de Carvalho. O livro digital, com selos da Editora da Universidade Estadual da Paraíba (Adepb) e da Editora A União, tem como organizadores os professores Cidoval Morais de Sousa e Jivago Correia Barbosa (pesquisador da FCJA).

A entrada da nova unidade da Fundação Casa de José Américo foi ornamentada por um painel produzido pelos artistas plásticos Chico Pereira e Edi Guedes. Ao lado do painel, que registra, entre outros, figuras como Augusto dos Anjos, José Lins do Rego, Simeão Leal, Ariano Suassuna, o próprio José Américo de Almeida e até personagens da história dos quadrinhos da Paraíba, como Maria e Velta, estará o texto ‘Esquina das Américas’, assinado por Fernando Moura. “Esse foi um trabalho que me foi solicitado pelo presidente Fernando Moura e percebi que seria ideal colocar algo mais próximo do nosso tempo, relacionado ao mundo da contemporaneidade e das mídias digitais, por isso, contamos com o trabalho do designer e quadrinista Edi Guedes, e cada personagem eternizado nesse processo é uma pequena representação da enormidade da cultura da Paraíba e o Governo está de Paraíba pela eternização da história do nosso estado e tenho certeza de que esse espaço será transformado em centro de pesquisa”, disse Chico Pereira.

A Unidade Tambaú, novo equipamento da instituição que preserva a memória e a obra do escritor José Américo de Almeida, é uma forma de expandir o serviço da FCJA e, ao mesmo tempo, criar uma nova leva de usuários. Nos últimos anos, a instituição teve um acréscimo consistente de novos acervos. O novo equipamento vai permitir que uma geração que desconhece o papel da FCJA possa ter um acesso mais lúdico, mais rápido, mais interativo com os serviços e arquivos da própria Fundação. A FCJA, na Praia do Cabo Branco, foi criada pela Lei 4.195, de 10 de dezembro de 1980, e inaugurada em janeiro de 1982.

A inauguração foi prestigiada pela primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins; pelo vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; pela vice-presidente da FCJA, Fernanda Albuquerque; e pela gerente do Museu da FCJA, Janete Rodriguez; além de outras autoridades.