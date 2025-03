Cruzeiro x Mirassol ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (29/03)

Por MRNews



A partida entre Cruzeiro x Mirassol é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (29) às 18h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Cruzeiro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Cruzeiro x Mirassol – Palpite do Brasileirão Série A 2025 – 29/03

A partida entre Cruzeiro e Mirassol, válida pela 1ª rodada do Brasileirão Série A 2025, promete ser intensa. O jogo acontece no sábado, 29 de março, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Esse será o primeiro encontro entre as duas equipes na história.

Análise do Jogo

O Cruzeiro, que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado em 9º lugar, chega para essa temporada com grandes expectativas. O time, comandado por um elenco forte, busca uma vaga no G4 e pretende iniciar o campeonato com vitória. Em sua preparação, o time teve um desempenho irregular no Campeonato Mineiro, mas vem de uma semifinal onde empatou com o América-MG. A Raposa tem se destacado ofensivamente, o que deve ser uma vantagem no jogo contra o Mirassol.

O Mirassol, por sua vez, estreia na elite do futebol brasileiro após um histórico de boas campanhas na Série B e no Campeonato Paulista. No entanto, a equipe chega com dificuldades, tendo sido eliminada nas quartas de final do Paulistão e com um desempenho um pouco abaixo das expectativas no torneio estadual. No jogo contra o Cruzeiro, o time do interior paulista terá a missão de surpreender, mas precisa melhorar sua defesa, que tem demonstrado fragilidade.

Palpites e Prognóstico

Para o Cruzeiro ter mais de 6.5 escanteios – O time mineiro teve uma média de 6.8 escanteios por jogo no Campeonato Mineiro, o que sugere que é uma aposta segura que ultrapasse esse número no duelo contra o Mirassol, principalmente jogando em casa. A aposta paga 1.75 na Betano. Para Gabigol marcar a qualquer momento – O centroavante foi o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Mineiro com cinco gols. Sabendo da sua capacidade de finalização e da fragilidade defensiva do Mirassol, um palpite interessante é para que ele marque a qualquer momento. A odd é de 2.20 na Novibet. Para o Cruzeiro marcar mais de 1.5 gols – O time celeste tem um elenco ofensivo forte, e considerando o histórico recente da equipe e a defesa do Mirassol, uma boa aposta é para o Cruzeiro marcar mais de 1.5 gols na partida. A odd é de 1.78 na Stake.

Odds e Como Apostar

As odds disponíveis para o jogo são as seguintes:

Cruzeiro vencer a partida : Betano: 1.53 Novibet: 1.46 Stake: 1.50

: Mirassol vencer a partida : Betano: 7.10 Novibet: 7.60 Stake: 7.00

:

Onde Assistir

A partida será transmitida exclusivamente pelo Amazon Prime Video, onde os fãs poderão acompanhar todos os lances do confronto.

Conclusão

O Cruzeiro é amplamente favorito para vencer, principalmente por jogar em casa e ter um time mais preparado para a disputa da Série A. O Mirassol, por ser um estreante, pode até surpreender, mas precisa melhorar defensivamente para dificultar a vida da Raposa. Considerando o elenco e as estatísticas, a vitória do Cruzeiro é a aposta mais segura.

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

Mirassol