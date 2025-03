Bayer Leverkusen x Bochum ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (28/03)

O jogo entre Bayer Leverkusen x Bochum Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (28) às 16h30 hs . O mandante desta partida será o Bayer que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia do Jogo: Bayer Leverkusen x Bochum – Bundesliga 2024/2025

No próximo dia 28 de março de 2025, o Bayer Leverkusen receberá o VfL Bochum na BayArena, pela 27ª rodada da Bundesliga. A partida será crucial para as ambições do Leverkusen na busca por uma vaga na Liga dos Campeões, com a equipe ocupando atualmente a segunda posição da liga, com 56 pontos. A vitória pode aproximá-los ainda mais do Bayern de Munique, que lidera a competição com 62 pontos.

Forma Atual

O Leverkusen chega a este confronto com uma vitória crucial sobre o Stuttgart, por 4-3, em um jogo marcado por uma grande virada. No entanto, a equipe tem demonstrado fragilidade defensiva, tendo sofrido 10 gols nos últimos quatro jogos. Apesar disso, a equipe de Xabi Alonso tem mostrado resiliência, especialmente após o empate do Bayern contra o Union Berlin, o que manteve as esperanças do Leverkusen vivas.

Por outro lado, o Bochum luta para escapar da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, a equipe ocupa a 16ª posição e vem de uma derrota por 3-1 para o Eintracht Frankfurt. No entanto, o Bochum tem mostrado qualidade ofensiva, criando várias chances em seus últimos jogos, como evidenciado pela sua performance contra o Eintracht.

Desfalques e Possíveis Escalações

O Bayer Leverkusen terá alguns desfalques importantes. O defensor Edmond Tapsoba, o lateral Jeanuel Belocian e o zagueiro Mario Hermoso, que está fora até o final da temporada, não estarão disponíveis. No ataque, Florian Wirtz, Martin Terrier e Nathan Tella também estão lesionados, o que pode afetar as opções ofensivas de Alonso.

Já o VfL Bochum tem menos problemas de lesões, mas não poderá contar com o defensor Bernardo e o atacante Koji Miyoshi. A equipe deverá entrar em campo com Tim Oermann, Ivan Ordets e Jakov Medic na defesa, enquanto Matus Bero, Ibrahima Sissoko e Tom Krauss formarão o meio-campo.

Expectativa do Jogo

O Leverkusen tem uma ligeira vantagem por jogar em casa e pela qualidade de seu elenco. No entanto, com tantos desfalques, o jogo pode não ser tão fácil quanto parece. A equipe de Bochum, apesar de estar lutando contra o rebaixamento, já mostrou que pode surpreender grandes equipes, como fez ao vencer o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund nesta temporada.

Palpite Final: Bayer Leverkusen 2-1 VfL Bochum

Embora o Leverkusen seja favorito para este jogo, a ausência de alguns jogadores chave pode tornar o confronto mais equilibrado. O Bochum, embora em uma posição difícil, tem mostrado força em jogos fora de casa e pode dificultar as coisas para o time da casa. Mesmo assim, esperamos que o Leverkusen consiga a vitória, mantendo sua luta pelo título da Bundesliga viva.

Onde Assistir: O jogo será transmitido ao vivo pelos canais de esportes que cobrem a Bundesliga.

