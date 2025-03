Por MRNews



Fluxo na Kings League Brasil: Elenco, Destaques e Estreia no Fut7

A Kings League Brasil promete agitar o cenário esportivo nacional, e uma das equipes mais aguardadas para a competição é o Fluxo. Criado por Cerol e Nobru, dois dos maiores nomes dos e-sports no Brasil, o clube chega com ambição de brigar pelo título e garantir uma vaga no Mundial de Clubes, que será realizado em junho, na França.

Fluxo na Kings League Brasil

O Fluxo entra para a história como uma das equipes fundadoras da primeira temporada da Kings League Brasil. O time terá sua estreia contra a Loud, trazendo para o Fut7 a rivalidade já conhecida entre as duas organizações no mundo dos e-sports.

A equipe contará com um grande nome do futebol brasileiro: Zé Roberto, ex-jogador da Seleção Brasileira, Bayern de Munique e Palmeiras. Ele será um dos wildcards do time, ou seja, um jogador convidado para reforçar a equipe durante a competição.

Além de Zé Roberto, o Fluxo também contará com Boolt, Helber Jr. e Chaveirinho como possíveis wildcards. No entanto, o regulamento da Kings League permite apenas três jogadores especiais por rodada, o que significa que um deles terá que ficar de fora a cada partida.

Elenco do Fluxo para o Primeiro Split

Goleiros:

Thiago de Oliveira (Draft)

Júlio Rodrigues (Draft)

Defensores:

Vinícius Almeida (Draft)

Murillo Menetti (Draft)

Meiocampistas:

Zé Roberto (Wildcard)

Boolt (Wildcard)

Helber Jr. (Wildcard)

Chaveirinho (Wildcard)

Vini Alexandre (Draft)

Thiago Leandro (Draft)

Sergio Martinho (Draft)

Gabriel de Souza (Draft)

Atacantes:

VB (Draft)

Caio Sanchez (Draft)

Comissão Técnica do Fluxo

O comando técnico da equipe será liderado por Paulo Netto, que desempenhou papel fundamental no processo de draft do clube. Ele terá ao seu lado:

Pedrinho (Auxiliar técnico)

(Auxiliar técnico) Gabriel Melo (Preparador físico)

(Preparador físico) Jeferson Rocha (Preparador de goleiros)

(Preparador de goleiros) Carlinhos (Coordenador técnico)

(Coordenador técnico) Diego Drot (Manager)

Destaque do Time: VB, o Vice-Campeão Mundial

Entre os jogadores escolhidos no draft, um dos destaques do elenco do Fluxo é o atacante VB, que já tem experiência internacional na modalidade. Ele foi vice-campeão mundial de clubes com o G3X, o que pode fazer a diferença para o time de Nobru e Cerol na Kings League Brasil.

Expectativas para a Estreia

A estreia do Fluxo na Kings League Brasil será contra a Loud, uma equipe também conhecida no cenário de e-sports. A partida promete ser uma das mais aguardadas da rodada, levando a rivalidade das telas para os gramados do Fut7.

Com um elenco forte e um comando técnico bem estruturado, o Fluxo entra na competição como um dos favoritos ao título. Agora, resta saber se a equipe conseguirá transformar sua experiência nos games em sucesso dentro das quatro linhas.

Acompanhe o Fluxo na Kings League Brasil e fique por dentro de todas as novidades do torneio!

A Kings League Brasil chegou para revolucionar o futebol 7 no país, trazendo o formato de sucesso criado pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué. A competição mistura esporte e entretenimento, reunindo influenciadores, ex-jogadores e atletas profissionais.

Abaixo, você confere todos os times participantes, a agenda de jogos da primeira jornada e onde assistir as partidas ao vivo.

Times da Kings League Brasil

A Kings League Brasil conta com oito equipes comandadas por grandes nomes do esporte e do entretenimento digital. Confira os times participantes:

Nyvelados FC (NYV) – Fundado pelo streamer Nyvi Estephan.

– Fundado pelo streamer Nyvi Estephan. Desimpedidos Goti (DMG) – Time do famoso canal Desimpedidos.

– Time do famoso canal Desimpedidos. Dendele FC (DDL) – Equipe comandada pelo influenciador Dendele.

– Equipe comandada pelo influenciador Dendele. Furia F.C (FUR) – Criado pela organização de esports FURIA.

– Criado pela organização de esports FURIA. Capim FC (CAP) – Fundado pelo influenciador Capim.

– Fundado pelo influenciador Capim. Funkbol Clube (FNK) – Time voltado para a cultura do funk e futebol.

– Time voltado para a cultura do funk e futebol. LOUD SC (LOU) – Equipe da LOUD, organização de esports e lifestyle.

– Equipe da LOUD, organização de esports e lifestyle. Fluxo FC (FLX) – Criado pela organização Fluxo, dos influenciadores Nobru e Cerol.

– Criado pela organização Fluxo, dos influenciadores Nobru e Cerol. FC Real Elite (ELT) – Fundado por um coletivo de atletas e influenciadores.

– Fundado por um coletivo de atletas e influenciadores. G3X FC (G3X) – Time formado por jogadores e criadores de conteúdo.

Agenda de Jogos – Jornada 1 (29 de março de 2025)

A primeira rodada do Split 1 da Kings League Brasil acontece no dia 29 de março de 2025 e conta com confrontos eletrizantes:

📅 29 de março de 2025 (sábado)

🏟 Local: A confirmar

🕔 17:00 (Brasília) – Nyvelados FC (NYV) vs. Desimpedidos Goti (DMG)

🕕 18:00 (Brasília) – Dendele FC (DDL) vs. Furia F.C (FUR)

🕖 19:00 (Brasília) – Capim FC (CAP) vs. Funkbol Clube (FNK)

🕗 20:00 (Brasília) – LOUD SC (LOU) vs. Fluxo FC (FLX)

🕘 21:00 (Brasília) – FC Real Elite (ELT) vs. G3X FC (G3X)

Onde Assistir ao Vivo

Os jogos da Kings League Brasil serão transmitidos ao vivo em diversas plataformas para alcançar o maior público possível. Confira onde assistir:

YouTube – Transmissões no canal oficial da Kings League Brasil e dos times participantes.

– Transmissões no canal oficial da e dos times participantes. Twitch – Streaming ao vivo com interatividade nos canais de influenciadores.

– Streaming ao vivo com interatividade nos canais de influenciadores. CazéTV – Plataforma de Casimiro Miguel com narração descontraída.

– Plataforma de Casimiro Miguel com narração descontraída. Disney+ e ESPN – Para assinantes dos serviços de streaming esportivo.

Ingressos para os Jogos da Kings League Brasil

A venda de ingressos para os jogos da Kings League Brasil será realizada pelo site oficial da liga. Os valores variam de acordo com a categoria do assento e o local do evento.

Onde comprar? Site oficial da Kings League Brasil ( kingsleague.com.br )

Site oficial da Kings League Brasil ( ) Valores estimados: A partir de R$ 50,00

Conclusão

A Kings League Brasil promete ser um sucesso, unindo futebol, cultura digital e entretenimento em um torneio inovador. Com um formato dinâmico, equipes comandadas por influenciadores e transmissão ao vivo em diversas plataformas, a competição tem tudo para conquistar o público brasileiro.

Fique ligado na estreia no dia 29 de março e acompanhe seu time favorito na busca pelo título!

O que é a Kings League? Conheça o torneio criado por Piqué

A Kings League é um torneio de futebol society fundado pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué. Criada em 2022, a competição mistura esportes e entretenimento, reunindo ex-jogadores profissionais, influenciadores digitais e atletas de futebol 7 em um formato inovador e dinâmico.

Com partidas curtas, regras diferenciadas e forte interação com o público, a Kings League conquistou um grande número de fãs e se tornou um dos eventos esportivos mais assistidos nas plataformas de streaming, como YouTube, Twitch e Disney+.

Como funciona a Kings League?

A Kings League segue um modelo de futebol society (7 contra 7), mas com regras que tornam o jogo mais rápido e emocionante:

Duração: As partidas têm dois tempos de 20 minutos , garantindo mais dinamismo e intensidade;

As partidas têm , garantindo mais dinamismo e intensidade; Começo diferente: Cada equipe inicia o jogo com um goleiro e um jogador de linha, e os demais entram em campo gradualmente;

Cada equipe inicia o jogo com um goleiro e um jogador de linha, e os demais entram em campo gradualmente; Cartas surpresa: Cada time pode usar “armas secretas” para alterar o jogo, como pênaltis automáticos, gols que valem o dobro e até a exclusão temporária de um adversário;

Cada time pode usar “armas secretas” para alterar o jogo, como pênaltis automáticos, gols que valem o dobro e até a exclusão temporária de um adversário; Participação de influenciadores: Muitos times são comandados por streamers e ex-jogadores, como Iker Casillas, Sergio Agüero e James Rodríguez.

Por que a Kings League faz sucesso?

A Kings League rapidamente viralizou, pois combina futebol com entretenimento digital, atraindo jovens fãs e criadores de conteúdo. A competição também inova ao permitir transmissões interativas, com narrações informais e convidados famosos.

Além disso, a recente Kings World Cup Nations expandiu o alcance global da liga, incluindo seleções de diferentes países e uma premiação milionária.

Com um formato inovador e acessível, a Kings League segue crescendo e promete revolucionar o jeito de assistir e jogar futebol no futuro.