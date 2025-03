Defesa Civil atende famílias e esclarece procedimentos para concessão de Auxílio Moradia

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) informa que as 26 famílias do Alto do Mateus atingidas, direta ou indiretamente, pelo deslizamento de barreira no início de fevereiro estão sendo assistidas pela Prefeitura de João Pessoa e foram incluídas no Auxílio Moradia, recebendo já no próximo pagamento.

Para agilizar o atendimento e dar celeridade ao processo de concessão do benefício, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) disponibilizou uma equipe para atender as famílias no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro.

“Ao contrário do que foi veiculado na imprensa, em momento algum essas famílias deixaram de ser assistidas. No mesmo dia, as dez famílias diretamente atingidas pelo deslizamento foram realocadas em casa de parentes e receberam colchões, cestas básicas e enxovais”, esclareceu o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves.

Ele afirmou ainda que “a demora no pagamento do auxílio se deve à resistência de alguns moradores em apresentar a documentação necessária para recebimento do benefício. Além disso, existem pessoas que residem nessa área há muito tempo e não querem deixar o local, mesmo com o risco iminente de deslizamento de terra”.

Kelson Chaves ressaltou que todos os encaminhamentos já foram feitos, mas nenhuma obra pode ser realizada no local devido à instabilidade da barreira. “O talude ainda se encontra instável. A possibilidade de deslizamento existe, então não podemos executar nenhum serviço que coloque as pessoas em risco, pois nossa missão é proteger vidas”, pontuou.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, deve ser acionada pelos números 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.