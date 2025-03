Pedro Alves analisa que vitória do Sousa premiou quem quis vencer

A primeira parte da decisão do Campeonato Paraibano 2025 acabou com uma vitória do Sousa, em casa, sobre o Botafogo-PB, por uma vantagem mínima. O 1 a 0 do Dinossauro sobre o Belo acabou por premiar o único time que quis vencer a partida.

Nem Botafogo-PB nem Sousa tiveram boas atuações no jogo de ida da final do estadual deste ano. Jogando em casa, com o Marizão lotado, o clube da casa teve uma primeira etapa fraca, assim como seu adversário.

Faltou intensidade, criatividade e, até certo ponto, vontade de fazer algo mais no primeiro tempo do jogo deste domingo no Marizão.

Pedro Alves

O Sousa, no entanto, voltou diferente para a segunda etapa. Se não fez um grande jogo também no segundo tempo, ao Sousa não faltou vontade de ganhar a partida e ímpeto de se organizar ofensivamente e buscar atacar mais no segundo tempo. A mentalidade foi premiada com um gol de Pedro Lima de cabeça, após cruzamento de Iranilson, que voltou a fazer uma boa partida com a camisa alviverde.

O Botafogo-PB foi homogêneo nos dois tempo. Mas uma homogeneidade que ninguém do lado alvinegro quer. Foi um time apático, preguiçoso e nada criativo nos dois tempos. Faltou intensidade, qualidade e postura. Muito pouco para uma final, mesmo que jogando fora de casa, onde se espera que o dono do campo se imponha.

A vantagem mínima, no entanto, traz esperança para os dois lados. Do lado sertanejo, fica a sensação de que houve justiça no primeiro jogo e que é melhor levar uma vantagem do que não levar para o jogo de volta, domingo, em João Pessoa.

Do lado alvinegro, aquela sensação de que um 1 a 0 deixa o Botafogo-PB vivíssimo para a segunda partida e que a taça ainda não tem destino certo. Resta agora saber quem vai querer vencer no jogo de volta, no Estádio Almeidão. No caso do Belo não dá mais para querer apenas empatar.

