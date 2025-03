Semob-JP prepara esquema de trânsito para corridas de rua neste fim de semana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) definiu a operação de trânsito para os eventos esportivos que serão realizados neste sábado (22) e domingo (23). O objetivo da operação é garantir a segurança viária dos participantes e disciplinar o fluxo de veículos no entorno dos eventos.

Neste sábado (22), a partir das 20h30, vai ser realizada a Corrida Noturna do Consumidor. No domingo, 23, serão realizadas a Corrida das Águas e o 2º Passeio Ciclístico do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW).

Para o superintendente da Mobilidade de João Pessoa, Marcilio do HBE, o compromisso com a segurança viária e a prevenção de sinistros é o maior propósito para garantir uma mobilidade segura nos eventos realizados nos fins de semana. “A organização dos eventos providenciarão a sinalização para o isolamento da área necessária para o percurso. Já nossos agentes de mobilidade farão o monitoramento e os desvios no intuito de manter a ordem e a segurança do fluxo de veículos e usuários das vias”, explicou.

Corrida do Consumidor – No sábado (22), vai acontecer a Corrida Noturna do Consumidor programada para as 20h30, com largada e chegada no Busto de Tamandaré e um percurso de 5km e 10 km. Para o trajeto de 5 km, os participantes saem do Busto de Tamandaré até a Fundação Casa de José Américo, na Av. Cabo Branco. Já no percurso de 10 km, a largada sai do Busto de Tamandaré até a Estação Ciência, no Altiplano Cabo Branco. Para garantir a segurança dos participantes, vai ser realizado o bloqueio temporário do trânsito ao longo do trajeto.

Corrida das Águas – Neste domingo (23), às 6h, a Corrida das Águas será realizada no Parque Solón de Lucena. O percurso seguirá por toda a extensão da Av. Getúlio Vargas (sentido Centro-bairro), Av. Duarte da Silveira, retornando pela Av. Clemente Rosas, seguindo pela Av. Duarte da Silveira, Getúlio Vargas, Lagoa, Rua Elizeu César, Av. Visconde de Pelotas, Rua Vigário Sarlen, General Osório, Rua Guedes Pereira, Av. Padre Meira e Lagoa. Totalizando 5 km e 10 km.

Com percurso de 5km, a corrida em comemoração aos 25 anos do Centro de Formação de Vigilantes Shot Advanced, vai ser realizada no domingo, a partir das 6h30, com saída da Av. João da Mata (Shot Advanced), segue na Av. Vasco da Gama, Parque Solon de Lucena (Lagoa), Rua Diogo Velho e retorna para a Shot Advanced, em Jaguaribe.

2º Passeio Ciclístico do HULW – Também no dia 23 vai ser realizado o 2º Passeio Ciclístico do HULW, em atenção ao Dia Mundial do Rim. Concentração será às 6h, com previsão de término às 9h30, saindo do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), seguindo o percurso pela Av. Principal dos Bancários, Trevo das Mangabeiras, Rodovia PB-008, sentido Estação Ciência, passando pela Orla de Cabo Branco, até o Busto de Tamandaré, com ponto de encontro nas proximidades do Edifício Riviera, na Av. Antônio Lira. O retorno será pela Av. Beira-Rio, bairro do Castelo Branco, finalizando novamente no HULW, totalizando 22 km. A estimativa é de aproximadamente 250 ciclistas participantes no evento.

Como solicitar apoio – O apoio operacional é solicitado com antecedência, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou pelo endereço eletrônico: portal.semobjp.pb.gov.br. Com isso, a equipe da Divisão de Fiscalização da Semob-JP faz toda a escala de serviço para que os agentes estejam nos locais garantido a segurança dos participantes na via.