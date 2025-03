Por MRNews



Mania de Você: Berta Vende Sua Mansão e Recomeça ao Lado de Sirley em Novo Lar

Nos próximos capítulos de Mania de Você, a novela das nove da Globo, os telespectadores testemunharão uma grande reviravolta na vida de Berta (Eliane Giardini). Após uma jornada marcada por traições e vingança, ela toma uma decisão surpreendente: venderá sua mansão em Angra dos Reis e começará uma nova vida ao lado de Sirley (David Junior), em um lugar mais simples e acolhedor.

Após fazer justiça e colocar Ísis (Mariana Ximenes) atrás das grades pela morte de seu filho, Berta reflete sobre o peso do luxo e das memórias amargas que a mansão carrega. No penúltimo capítulo, Berta e Sirley começam a fazer as malas para deixar o imóvel. Em uma conversa emocionante com seu neto, Tomás (Paulo Mendes), Berta revela o motivo por trás de sua decisão: “Eu e Sirley decidimos ter uma vida mais simples, Tomás. E essa casa acabou ficando grande demais.”

A decisão de Berta não é apenas sobre a questão do espaço, mas também um desejo de deixar para trás o passado doloroso e recomeçar com leveza. Tomás, embora surpreso, apoia totalmente a decisão da avó, desejando-lhes felicidade: “Se é assim, agora que vocês se entenderam… Só me resta desejar que sejam felizes.”

A mudança para um apartamento menor no Rio de Janeiro simboliza um novo começo para Berta e Sirley. Sem a necessidade de empregados e longe das lembranças que a assombraram, o novo lar será o espaço ideal para a construção de novas memórias. “Sair daqui também vai ser bom para construir novas memórias em um lugar novo… E deixar as lembranças ruins pra trás,” reflete Berta.

Sirley, sempre ao lado de Berta, a apoia completamente, e juntos planejam um lar mais aconchegante. “Vai ter uma estante pros livros… E um quarto pra você, Evelyn [Gi Fernandes] e Henriquinho virem nos visitar,” diz Sirley, reforçando a ideia de que esse novo espaço será um ambiente de paz e felicidade.

Com a trama avançando para o último capítulo, Berta e Sirley surgem em sua nova fase de vida, mais felizes e renovados, no casamento de Fátima (Mariana Santos) e Gael (Igor Cosso). Essa mudança simboliza que, apesar das adversidades, o amor e a serenidade ainda podem prevalecer.

O último capítulo de Mania de Você será exibido no dia 28 de março, encerrando a trama de vingança, reviravoltas e paixões. No dia 31 de março, a Globo estreia o remake de Vale Tudo, dando início a uma nova história.

Último Capítulo de Mania de Você: Luma Revela o Paradeiro de Rudá e Enfrenta Molina e Mércia

A reta final de Mania de Você promete fortes emoções e grandes revelações. No último capítulo (173) da novela das 9 da Globo, Luma (Agatha Moreira) finalmente descobre o que aconteceu com Rudá (Nicolas Prattes) e enfrenta Molina (Rodrigo Lombardi) e Mércia (Adriana Esteves) em um desfecho eletrizante.

Luma descobre a verdade sobre Rudá

A reviravolta acontece quando Luma fica em choque ao saber que Molina assassinou Rudá, sob o olhar atento de Mércia. A revelação muda completamente o jogo e faz com que Luma traçe um plano arriscado para acabar com os vilões.

Determinada a fazer justiça, a chef se volta para Mavi (Chay Suede) e faz um alerta importante:

“Mavi, a Mércia é esperta, é safa, ligeira, mas essa relação maluca que ela criou com você quebra ela… essa fantasia que ela tem de ser uma mãe amorosa, protetora, é o que pode nos salvar… você é o ponto fraco dela, entendeu?”

Luma acredita que, por culpa ou necessidade de controle, Mércia acabará procurando Mavi. E esse será o momento ideal para desmascará-la e derrubar Molina.

Molina tem um destino trágico

Enquanto Luma elabora seu plano, a tensão cresce e culmina em uma cena impactante, onde Molina enfrenta seu destino final. O desfecho do vilão promete ser intenso e inesperado, deixando os telespectadores na expectativa até o último minuto.

O fim de Mania de Você

Escrita por João Emanuel Carneiro, Mania de Você chega ao fim com um enredo recheado de traições, vingança e segredos revelados. Com um elenco de peso e uma trama envolvente, a novela conquistou o público e promete encerrar sua história com reviravoltas surpreendentes.

Não perca o último capítulo e descubra quem sairá vencedor nessa guerra cheia de emoções!

Rebeca Tira o Cinto e Inverte os Papéis com Molina em Mania de Você: O Vilão Se Torna Submisso à Amante

Na novela Mania de Você, da TV Globo, os telespectadores presenciarão uma reviravolta surpreendente nos próximos capítulos, quando Molina (Rodrigo Lombardi) se verá completamente submisso à sua nova amante, Rebeca (Rayssa Bratillieri). A trama, marcada por uma tensão crescente entre os personagens, ganha um toque de excitação e poder com a inversão de papéis entre o vilão e a jovem mulher.

Molina Promete Descartar Mércia

Em uma das cenas mais aguardadas, Molina, até então um criminoso implacável, se mostra vulnerável diante de Rebeca. No capítulo do dia 19 de março, a relação entre os dois assume contornos cada vez mais excêntricos. Molina, que tem um romance secreto com Mércia (Adriana Esteves), vê sua amante Rebeca aparecer mais cedo do que o esperado. Enquanto o vilão tentava esconder o caso até conseguir recuperar o valioso quadro de Paul Cézanne, ele é pego de surpresa pela antecipação de Rebeca.

Em uma conversa tensa, Rebeca provoca Molina ao questionar se ele ainda sente algo por Mércia. O vilão, impaciente e disposto a tranquilizar a jovem, garante que está apenas esperando o momento certo para se livrar da ex. “Eu só tô esperando recuperar meu Cézanne para jogar a Mércia para escanteio. Ela nunca mais vai nos encher o saco, eu prometo”, afirma, tentando agradar a amante.

Rebeca Assume o Controle

A cena toma um rumo inesperado quando Rebeca decide assumir o controle da situação de forma ousada. Ela retira um cinto da cintura e amarra no pescoço de Molina, transformando-o em seu “cachorrinho”. A jovem, com um sorriso malicioso, pergunta: “Vai me proteger de tudo, meu Totó?”. Surpreendentemente, Molina entra na brincadeira e se submete ao comando de Rebeca, respondendo: “Tudo, minha dona”.

A relação entre os dois, que já era marcada por jogos de poder, ganha uma dinâmica ainda mais controversa. A jovem, divertindo-se com a cena, incita o vilão a ir mais longe: “Pode me farejar, me morder, me lamber… Eu sou todo seu, minha rottweiler!” Molina, completamente rendido, segue as ordens, revelando um lado desconhecido de sua personalidade.

O Jogo de Poder e Sedução

Essa cena representa um momento de subversão dos papéis tradicionais de poder, com Rebeca tomando as rédeas e dominando Molina, que se vê vulnerável e disposto a seguir suas ordens. A trama, que já havia apresentado Molina como um vilão implacável, agora expõe sua fragilidade e seus anseios por uma relação de controle, onde ele se submete à vontade de Rebeca.

Esse jogo de poder promete atrair ainda mais os telespectadores, que devem se perguntar até onde Molina estará disposto a ir para manter o segredo de sua relação com Rebeca, ao mesmo tempo em que lida com a ameaça de Mércia.

A relação entre os dois continuará a evoluir de maneira imprevisível, trazendo mais tensão e suspense para os próximos capítulos da novela. Os espectadores podem esperar por mais reviravoltas e cenas intensas à medida que Molina e Rebeca testam os limites de seu relacionamento.

Luma resgata a tia do sanatório e tem um final emocionante em Mania de Você

Os telespectadores de Mania de Você terão um desfecho repleto de emoção nos últimos capítulos da novela. Após um salto temporal de um ano, a trama mostrará Luma (Agatha Moreira) vivendo um novo capítulo de sua vida ao lado de sua tia, Regina (Gisele Fróes), e de seu grande amor, Mavi (Chay Suede).

Luma tira a tia do sanatório e começa uma nova vida

Durante a novela, Luma descobriu a existência de Regina ao investigar segredos de sua família. A revelação veio através de Berta (Eliane Giardini), que contou que Cecília (Simone Spoladore), mãe da jovem, tinha uma irmã que sofreu um acidente grave e foi internada em um sanatório.

Inicialmente, Regina teve uma reação intensa ao reencontrar Luma, chegando a ter um surto ao mencionar Molina (Rodrigo Lombardi), chamando-o de “demônio”. Depois desse episódio, a tia da patricinha desapareceu da trama, sem novas menções. Porém, no último capítulo, Luma finalmente conseguirá tirá-la do sanatório e a levará para sua nova casa, proporcionando um recomeço para ambas.

A cena emocionante mostrará Regina se surpreendendo ao ver um quadro de Paul Cézanne, símbolo da família, pendurado na parede da casa onde as duas vão morar. O momento representará não apenas uma reconciliação, mas um novo ciclo para tia e sobrinha.

O destino de Luma e Mavi no final da novela

O desfecho de Mania de Você também mostrará as consequências para os personagens centrais após a morte de Molina, que foi assassinado por Mércia (Adriana Esteves) em legítima defesa. Mércia será absolvida, enquanto Mavi, envolvido no tráfico de animais e de peles, enfrentará a justiça e cumprirá pena.

Com a passagem de um ano na história, Mavi sairá da prisão totalmente transformado. O ex-vilão aparecerá regenerado e disposto a construir uma nova vida ao lado de Luma. O casal terá uma filha, consolidando sua reviravolta e mostrando que ambos conseguiram superar seus passados conturbados.

Assim, o final da novela trará uma mensagem de redenção e recomeço, com Luma conseguindo reconstruir sua família ao lado da tia e de Mavi, fechando a história com emoção e esperança.

Últimos Capítulos de Mania de Você: Rod Descobre Verdade Sobre Iberê e Toma Decisão Drástica

A reta final de Mania de Você está cheia de reviravoltas, e um dos momentos mais impactantes envolve Rod (Leo Bittencourt). Após descobrir que Molina (Rodrigo Lombardi) foi responsável pela morte de Iberê (Jaffar Bambirra), o jovem decide dar um novo rumo à sua vida. Ele termina sua relação com Luma (Agatha Moreira) e parte para o Uruguai, onde inicia uma nova fase ao lado de Filipa (Joana de Verona) e Viola (Gabz).

A trama promete um desfecho emocionante para Rod, que encontra em Filipa um novo amor. Em uma das cenas finais, ambientadas na cidade de José Ignacio, Uruguai, ele aparece trabalhando ao lado de Viola em um restaurante bem-sucedido, demonstrando que conseguiu recomeçar longe do Brasil.

Últimos Acontecimentos da Novela

Nos capítulos finais, os desdobramentos da história tomam rumos inesperados. Mércia (Adriana Esteves) salva Molina das garras dos capangas de Bóris, mas o mantém sob suas ordens na ilha do Corvo. Enquanto isso, Hugo (Daniel Rangel) descobre que seu exame de saúde foi falsificado e decide processar o laboratório.

Além disso, Leidi (Isadora Cruz) se une a Ísis (Mel Lisboa) contra Berta (Cassia Kis), criando mais conflitos na trama. No entanto, um dos momentos mais aguardados pelos fãs é a resolução do mistério sobre a herança de Iberê e os desdobramentos para seus herdeiros.

Final Surpreendente e Emoção no Último Capítulo

Com um elenco estelar e uma trama envolvente, Mania de Você encerra sua trajetória consolidando-se como um dos maiores sucessos da TV Globo. O último capítulo promete fortes emoções, com personagens encontrando redenção, novos amores e enfrentando as consequências de suas ações.

Fique ligado para acompanhar os desfechos de cada personagem e descobrir quem sairá vitorioso nessa intensa jornada de traições, paixões e segredos!

Maior inimigo de Molina aparece em Mania de Você para mandar o vilão para o inferno

Os telespectadores de Mania de Você, novela da TV Globo, viverão momentos de tensão nos próximos capítulos com a chegada de um novo vilão, que promete ser um dos maiores inimigos de Molina (Rodrigo Lombardi). O personagem, interpretado por André Abujamra, é um mafioso russo que tem uma missão: eliminar Molina, o temido criminoso da trama.

Após 12 anos longe das novelas, o renomado ator retorna à TV para uma participação especial, e já está causando grandes expectativas entre os fãs. O mafioso russo chega ao Brasil com um único objetivo: vingar-se de Molina, que o enganou e causou sérios prejuízos para sua organização criminosa. As cenas, já gravadas, mostram o confronto entre os dois, com André Abujamra e Rodrigo Lombardi compartilhando momentos de tensão e drama.

A tentativa de assassinato de Molina

A chegada do mafioso russo à cidade provoca um grande reviravolta no enredo. Em uma emboscada, o vilão tenta assassinar Molina, mas a ação acaba saindo pela culatra. Quando o líder da máfia russa finalmente consegue encurralar Molina e está prestes a acabar com sua vida, o inesperado acontece. Mércia (Adriana Esteves), a ex-governanta e cúmplice de Molina, surge de forma surpreendente para salvar o vilão. Ela atropela tudo em seu caminho e, com um grito de “É uma emboscada!”, consegue tirar Molina da mira dos criminosos.

Mesmo sob uma chuva de tiros, Molina consegue escapar, mas o destino do vilão será decidido em breve. Nos capítulos finais da novela, Mércia, cansada de sua aliança destrutiva com Molina, tomará uma decisão drástica: ela o matará para salvar Mavi (Chay Suede), que estará em uma luta direta com o próprio pai biológico.

O desfecho da vilã e a redenção de Mércia

Após a morte de Molina, Mércia enfrentará um julgamento, mas será absolvida, pois agiu em legítima defesa. Esse episódio marcará o começo de sua redenção. No final da história, Mércia passará por uma transformação, mudando de identidade e voltando a ser chamada de Sônia, com a intenção de apagar os vestígios de seu passado criminoso.

Quem é André Abujamra?

André Abujamra é um artista multifacetado, que se destaca na música, no cinema e na televisão. Filho do lendário ator e diretor Antônio Abujamra, ele iniciou sua carreira nos anos 1980 como músico, formando a banda Os Mulheres Negras. A banda se destacou pela mistura de gêneros musicais e tornou-se uma das mais inovadoras de sua época. Além disso, Abujamra é responsável por trilhas sonoras icônicas no cinema e na TV, como para o filme Carandiru e para o programa Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura.

Na TV, André já participou de novelas como Beleza Pura (2008) e Saramandaia (2013), e agora retorna à teledramaturgia para interpretar um dos mafiosos russos que farão Molina pagar por seus crimes. A participação de Abujamra promete ser um dos pontos altos da reta final de Mania de Você.

Com a chegada do novo inimigo e o destino de Molina selado, a trama se aproxima de um desfecho repleto de tensão, surpresas e reviravoltas emocionantes, mantendo os telespectadores ansiosos pelo que está por vir.

Mania de Você: Funeral de Molina é marcado por vingança e ironia de Mavi

Nos últimos capítulos da novela Mania de Você, o público verá o destino trágico e solitário de Molina (Rodrigo Lombardi), que será enterrado como indigente após ser assassinado por Mércia (Adriana Esteves). O vilão, que por anos manipulou e enganou aqueles ao seu redor, terá um fim indigno, sem homenagens ou despedidas.

De acordo com informações da colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, Mavi (Chay Suede) não perderá a oportunidade de ironizar o destino do pai e, com sarcasmo, fará questão de garantir um “túmulo à altura” do ex-vilão.

Mavi e Luma discutem o futuro

A sequência começará com Mavi conversando com Luma (Agatha Moreira) sobre os próximos passos de sua vida. Após abrir mão de todos os seus bens em favor de Viola (Gabz), ele brincará que pode precisar de um emprego e sugerirá que Luma o contrate.

“Eu sei que você não vai suportar ficar longe de mim… Topa fazer parte do meu time, ser meu braço direito?”, perguntará a personagem de Agatha Moreira. Em tom bem-humorado, Mavi provocará: “Você de chefe… Braba desse jeito?”

Luma entrará na brincadeira e responderá: “Com carteira assinada, 13º, férias…” O casal compartilhará um momento descontraído antes de encarar a dura realidade que os cerca. “Você me faz tão bem… Até esqueci o caos que tá minha vida”, confessará o hacker.

O funeral indigno de Molina

Luma trará à tona um assunto delicado: o enterro de Molina. “Um dia tudo isso vai passar… E o Molina? Você vai cuidar do enterro dele?”, perguntará. Com um sorriso irônico, Mavi responderá: “Quando o IML liberar o corpo, eu reservei um túmulo à altura do grande homem que ele foi!”

A cena seguinte será um dos momentos mais marcantes da novela. Molina será enterrado como indigente, sem qualquer cerimônia ou reconhecimento. Em um clipe sombrio e melancólico, coveiros jogarão o caixão simples em uma cova rasa, e uma cruz de madeira com um número aleatório marcará o local de descanso do vilão.

Esse desfecho simboliza a ruína de Molina, que passou a vida construindo um império à base de mentiras e manipulação, apenas para terminar sem nome, sem legado e sem ninguém para lamentar sua partida.

Com esse final impactante, Mania de Você reforça a máxima de que, no fim, cada um colhe o que planta, garantindo um desfecho digno de novela para um dos personagens mais odiados da trama.

Último Capítulo de “Mania de Você”: Reviravolta Surpreendente e Descobertas Impactantes

O último capítulo da novela “Mania de Você” promete uma reviravolta inesperada que mudará os rumos da trama das 9 da TV Globo. Berta (Eliane Giardini), uma das personagens centrais da história, passará por momentos de grande indignação ao descobrir a verdade sobre a paternidade de Tomás (Paulo Mendes).

Em uma das cenas mais tensas do capítulo 173, Berta abre o túmulo de Rudá e, em uma descoberta impactante, descobre que Tomás é, na verdade, filho biológico de Guga (Alan de Souza Lima), ex-amante de Ísis (Mariana Ximenes). Essa revelação abala Berta profundamente, e ela expressa seu desespero ao confrontar Fátima (não identificada no trecho), revelando toda a dor que ela sente por seu filho, Henriquinho, que morreu sem saber da traição.

Em uma cena forte, Berta fala sobre as consequências da traição de Ísis e a dor que sentiu ao perceber que Guga foi o responsável por destruir a confiança de sua família. “Eu cheguei a pegar de novo a arma com a qual eu atirei no Guga, tive ganas de… de matar aquela criatura peçonhenta!”, diz Berta, demonstrando toda a revolta com o passado. Ela, no entanto, reflete sobre o impacto de suas ações no futuro de Tomás e Henriquinho, impedindo-a de tomar atitudes drásticas.

A trama ainda prepara uma reviravolta final, onde Berta, em um gesto de reconciliação, decide reatar o casamento com Sirlei (David Junior), mostrando que, apesar das adversidades, ela encontra forças para seguir em frente.

Mania de Você é uma novela escrita por João Emanuel Carneiro e conta com uma equipe criativa de peso, incluindo Marcia Prates, Eliane Garcia, Marina Luísa Silva, Zé Dassilva e Marta Rangel, além da direção artística de Carlos Araujo e direção geral de Noa Bressane. A produção é marcada por suas reviravoltas emocionantes, personagens complexos e tramas interligadas que mantiveram o público ansioso a cada episódio.

Este último capítulo promete emocionar os fãs da novela, com grandes revelações e a conclusão das histórias que envolvem os personagens mais queridos da trama. As cenas preparadas para o desfecho de “Mania de Você” são aguardadas com grande expectativa e irão marcar um encerramento inesquecível para a novela das 9.