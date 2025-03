João Pessoa receberá turistas de São Paulo e Minas Gerais e aeroporto deve bater recorde de operações

A consolidação de João Pessoa como um dos destinos turísticos que mais tem apresentado crescimento nos últimos anos, no Brasil, está refletindo diretamente na movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional Castro Pinto, localizado na Região Metropolitana. Não bastassem os recordes no número de embarques e desembarques, as companhias aéreas estão anunciando mais voos nos períodos de feriados (Tiradentes e Paixão de Cristo) e alta temporada, além de diretos entre Buenos Aires e a Capital paraibana.

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas, anunciou mais uma expansão no serviço de pacotes e voos exclusivos. Dessa vez de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para João Pessoa. Os embarques acontecerão de 4 de julho a 1º de agosto, sempre às sextas-feiras. A rota partirá da cidade paulista às 14h30, pousando na Capital paraibana às 17h30. Já no sentido inverso, decolará de João Pessoa às 9h55, pousando em Presidente Prudente às 13h35.

A companhia aérea também anunciou, pela primeira vez, voos exclusivos entre João Pessoa e Uberaba (MG), no triângulo mineiro, uma das regiões mais ricas de Minas Gerais. Essa nova operação junta-se a São José do Rio Preto (SP), às quintas-feiras; Goiânia (GO), às sextas-feiras; Uberlândia (MG), aos sábados; e Congonhas (SP), aos domingos de julho até a primeira semana de agosto.

Já a Gol Linhas Aéreas confirmou que começará a operar um voo direto entre Buenos Aires e João Pessoa entre o último final de semana de junho e o primeiro final de semana de agosto. Essa rota especial terá uma oferta maior de assentos. A Gol já opera voo para a Argentina, mas compartilhado com Maceió (AL), com divisão de número de assentos para os dois destinos. Esses voos chegarão aos sábados, com partida aos domingos.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, celebra e prevê um crescimento ainda maior de turistas na cidade por conta das ações que a Prefeitura tem intensificado nos três últimos meses. “Estamos intensificando a nossa participação nas feiras de Turismo e estivemos pela primeira vez na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde pudemos conferir o quanto João Pessoa tem chamado a atenção das pessoas na Europa”, afirmou.

Recorde de operações – Com todo esse anúncio de novos voos, o Aeroporto Castro Pinto baterá recorde no número de movimentação, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Dados do portal Siros indicam que no dia 29 de junho, o aeroporto terá, pelo menos, 51 operações, sendo 26 pousos e 25 decolagens, movimento jamais visto em um só dia. Nos períodos de festas juninas e início de alta temporada, o aeroporto chegou a contar com 42 operações, no ano passado. Dos voos previstos, 11 serão operados pela Gol, nove pela Latam e seis pela Azul.

Polo Turístico – Vitor Hugo enfatizou que o advento do Polo Turístico do Cabo Branco, que duplicará o número de leitos ofertados na cidade, chegando próximo de 30 mil, resultará em um fluxo de turistas com maior poder aquisitivo. “O Polo Turístico será um divisor de águas para recebermos turistas estrangeiros, resultado de negociações com as companhias aéreas, a exemplo da TAP e Cabo Verde Airlines, que já estão em processo de avaliação de mercado, podendo anunciar voos vindos da Europa direto para João Pessoa”, pontuou.

Ainda de acordo com o secretário, com a estimativa do aumento desse fluxo de turistas, a Prefeitura já se antecipou para receber esse público da melhor maneira possível, com projetos em todas as áreas, como segurança, mobilidade urbana e acessibilidade. “Os turistas que chegarem à cidade se surpreenderão, porque vão encontrar uma cidade desenvolvida e pronta para superar as suas expectativas”.