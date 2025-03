Seap avança na Classificação Técnica das mulheres privadas de liberdade em três unidades prisionais do estado — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB) concluiu a Classificação Técnica das mulheres privadas de liberdade em três unidades prisionais do estado. O trabalho já foi finalizado no Presídio Feminino de Campina Grande, na Cadeia Pública Feminina de Cajazeiras e no Presídio Feminino de Patos. Agora, a partir do dia 25 de março, a equipe iniciará a última etapa do processo no Presídio Feminino Maria Júlia Maranhão, em João Pessoa.

Essa ação está prevista no Plano Estadual de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas da Paraíba e, inicialmente, deveria ser executada em um prazo de dois anos. No entanto, com o apoio da Gerência Executiva do Sistema Prisional (GESIPE) e a mobilização de equipes técnicas, a execução foi antecipada e integrada às iniciativas do Mês da Mulher, garantindo mais agilidade na aplicação do modelo.

O gerente executivo da GESIPE, Emerson Paz, destacou a importância da ação e afirmou que, ao tomar ciência da necessidade de classificação das internas, não poupou esforços para que o trabalho fosse realizado de forma célere, estruturada e com alto nível técnico.

Para o secretário João Alves, a Classificação Técnica permite uma análise individualizada das mulheres privadas de liberdade, assegurando critérios adequados para a organização do tratamento penal, fortalecimento da segurança pública e ampliação das oportunidades de ressocialização.

Com a conclusão dessa última etapa, o Governo da Paraíba reafirma seu compromisso com a modernização e humanização do sistema penitenciário, promovendo uma gestão eficiente e alinhada às diretrizes nacionais de atendimento ao público feminino em privação de liberdade.

Ascom Seap/PB