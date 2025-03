Paraíba é primeiro lugar no emprego de mulheres em cargos da administração pública — Governo da Paraíba

A Paraíba é o Estado que possui maior equilíbrio de gênero no emprego público estadual, com maior número de mulheres na administração pública estadual, conforme o Ranking de Competitividade dos Estados do Centro de Liderança Pública (CLP), que tem como base dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador “Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual” ranqueia os estados conforme a distância entre a participação da mulher em cargos da administração pública estadual (desconsiderando saúde e educação) em relação ao cenário de equilíbrio (participação da mulher na força de trabalho ampliada).

Na escala que varia de -100 (pior cenário possível para as mulheres) a 100 (pior situação possível para os homens), a Paraíba ficou em primeiro lugar com uma pontuação de -0,2 – a melhor entre os estados da federação, tendo em vista que notas mais próximas de 0 (zero) indicam equilíbrio de gênero.

Em suas redes sociais, o governador João Azevêdo comemorou mais essa conquista para o Estado, que vem obtendo posições de destaque em diversos cenários e setores. “Conquistamos mais um primeiro lugar no país. E esse nos enche de orgulho por ter sido anunciado no Dia Internacional da Mulher. Segundo o CLP, de São Paulo, somos o Estado com maior número de mulheres em cargos da administração, gerando o melhor equilíbrio de gênero no emprego público estadual. Nesse 8 de março, dentre as muitas lutas, celebramos essa conquista que demonstra o nosso compromisso com a construção de um estado mais justo e igual para todas as mulheres. Temos imensa alegria de poder dizer que somos um governo feminino. Se hoje a Paraíba vive seu melhor momento em todas as áreas, isso muito se deve ao talento e ao protagonismo das mulheres do nosso time de governo”.

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, também ressaltou a importância dessa conquista. “O equilíbrio de gênero no emprego público estadual que coloca a Paraíba em primeiro lugar demonstra que o Governo da Paraíba tem feito um trabalho efetivo para inclusão e participação das mulheres, que essa política não ficou restrita apenas à Secretaria da Mulher, é uma política transversal que é feita pelo conjunto do governo sob a liderança do governador João Azevêdo e demonstra também que estamos no caminho, porque para enfrentar as violações dos direitos humanos das mulheres é necessário que haja mulheres em todas as esferas de poder de participação administrativa, de participação política. Então essa liderança colocando a Paraíba nesse cenário nos honra muito, porque significa que há um trabalho efetivo de todo o Governo da Paraíba”.