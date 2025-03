Dia do Contador de Histórias é celebrado com atividades na Rede Municipal de João Pessoa

As crianças do Ninho do Saber Olga Maria Leite sorriram, interagiram e se divertiram em uma manhã muito especial na companhia de ‘Zezinho Contação’. O personagem infantil celebrou o Dia Nacional do Contador de História, comemorado nesta quinta-feira (20). A ação foi preparada pela equipe da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP).

A peça apresentada para as crianças foi sobre os animais que encontraram um saco misterioso e ficam procurando saber o que tinha dentro. No final, descobrem que eram instrumentos musicais, o que virou uma grande orquestra de bichos.

Um dos personagens é justamente o contador de histórias Carlos Souza, que ressaltou o que representa esta função escolhida por ele. “É levar magia e encantamento para essas crianças e, além de tudo, preservar essa cultura milenar da contação de história. Mesmo com tanta tecnologia ao alcance das crianças, nós estamos mantendo essa cultura tão importante”, disse com orgulho.

O Ninho do Saber Olga Maria Leite, localizado no bairro do Geisel, atende a 140 crianças dos 6 meses aos 3 anos. E uma das professoras desta unidade, que também mantêm essa tradição, é a professora Francilene Lins Bezerra. “Eu amo tudo isso, porque quando eu estou contando, vejo que as crianças se alegram, brincam, imaginam… É trazer um mundo para elas que muitas vezes não tem em casa. Aquela historinha da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, a gente vê que hoje está se perdendo. É na hora almoço, do banho, é no brincar, a gente está contando história. E quando a gente traz e se veste do personagem encanta mais ainda”, reforçou.

O boneco ‘Zezinho’ é interpretado pelo bonequeiro Wellandro Duarte. Ele também falou sobre a representatividade deste dia. “Essa data representa, até mesmo, a parte do marco, da questão da própria contação de histórias, juntamente com o teatro de bonecos, mediante dessa própria interação

artística e lúdica também que sempre a gente percorre para levar para as crianças. Fazemos com muito amor e, ao mesmo tempo, resgatamos também a nossa criança interior, que sempre traz essas grandes memórias e lembranças”, falou ‘Zezinho’.

Ao final da apresentação, a dupla de contadores foi homenageada com um quadro com as marcas das mãozinhas das crianças. “A criança é pura. Então, quando a gente recebe esse carinho, essa troca de olhar, e no final essa homenagem, nossa, eu não tenho palavras para definir o meu carinho e o carinho que eu recebo dessas crianças. Eu só tenho uma palavra: gratidão. Gratidão por todos esses cinco anos de Zezinho Contação”, disse emocionado Carlos Souza.