Projeto apresenta grupo Curta Ópera, Camerata, Naipe de saxofones e trombones da Big Band Rubacão Jazz

O Projeto Viva o Centro com Música apresenta, nesta quarta (19), quinta (20) e sexta-feira (21), no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), o grupo Curta Ópera, a Camerata, Naipe de saxofones e trombones da Big Band Rubacão Jazz. Os integrantes dos grupos são alunos de extensão da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O evento é aberto ao público de todas as idades. O acesso ao estacionamento do Centro Cultural, também gratuito, pode ser feito pela parte de trás da igreja, na Rua Borges da Fonseca, 210, no alto Róger.

Curta Ópera PB – É um grupo de canto lírico paraibano, que surgiu em 2024, após apresentações no projeto Viva o Centro com Música, no Centro Cultural São Francisco. É formado por quatro cantores líricos: Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo, Eduardo Cunha Lima e dois pianistas Vinicius Sales e Hamurabi Ferreira.

Os cantores são conduzidos pelo professor e maestro Carlos Anísio. No repertório ária famosas do italiano Giacomo Puccini, compositor de óperas italiano (1858-1924). Na programação desta semana estão incluídas canções de óperas brasileiras, acompanhada de canto e piano, e a tradicional Ave Maria do vienense Franz Peter Schubert. Na quinta (20) e sexta-feira (21), o programa segue com apresentação especial da Camerata Curta Ópera, com execução de músicas de cinema.

O segundo momento do Projeto Viva o Centro com Música na quarta-feira (19), de 18h15, é a apresentação do Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz, um grupo formado pelo Naipe de Saxofones da Big Band Rubacão Jazz, que tem em seu repertório, variados gêneros musicais. O grupo tem uma formação bastante versátil, podendo se apresentar com quatro ou até sete saxofonistas, sendo eles: Gilbert Monteiro (Sax Soprano), Erick Almeida (Sax Soprano), Isaac Santos (Sax Alto), Klauniston Gomes (Sax Alto) Andrea Tejera (Sax Alto), Francisco Júnior (Sax Tenor), Moisés Rodrigues (Sax Baritono). A proposta do grupo é alcançar públicos distintos, trazendo um repertório variado em ritmos e estilos musicais, proporcionando uma maior disseminação cultural da música instrumental.

Na quinta-feira (20), 18h15, se apresenta a Band Rubacão Jazz, uma orquestra em formato de Big Band, uma clássica formação instrumental que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de contar com instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo. Com mais de 10 anos de atuação, a Rubacão Jazz se destaca no cenário cultural de João Pessoa por ser um grupo que não se dedica apenas à performance instrumental, mas também com a pesquisa histórica do nosso repertório brasileiro por meio do resgate de clássicos da nossa música. Seu repertório vai do Frevo ao Jazz, passando pelos clássicos vindos do estrangeiro e músicas de compositores e arranjadores locais.

Na sexta (21), 18h15, é a vez do JPiston, um grupo instrumental formado pelo naipe de trompetes da Big Band Rubacão Jazz, com o intuito resgatar músicas de compositores nordestinos sobre um enfoque inovador, elaborado e popular. A apresentação do JPiston tem como principais características a descontração, alegria e a interação com o público, a fim de apresentar músicas de compositores locais e demais gêneros musicais brasileiros. O JPiston é composto pelos trompetistas Eudes Nascimento, Maurílio Souza, Geilson Nascimento e Lucas Ferreira.

Viva o Centro com Música – Foi prospectado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e UFPB, por meio do setor de projetos do órgão com apoio da Agência de Inovação Tecnológica do Município, criada para promover o desenvolvimento tecnológico, levando inovação a diversos setores e fomentando a integração entre o público e o privado. Operando como uma ponte dinâmica que interliga a academia, o governo e as empresas, a Inovatec JP adquire um papel multifacetado e se destaca na concepção e desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores. Tem como parceira as Secretarias de Planejamento e Turismo de João Pessoa.

Tecnologia e música – O projeto, no primeiro momento, também permitiu a realização de pesquisa com a utilização de software livre, dando início a testes de gravação, sonorização, transmissão de conteúdo com computadores, interfaces e utilização de celulares de uso cotidiano com função de câmeras e realizar empreendedorismo musical.

A pesquisa investiga se é possível usar hardwares acessíveis e que sirvam tanto para a sonorização de eventos de pequeno porte quanto para gravação de estúdios caseiros, ou em inglês, home studios. A expectativa é, caso os experimentos se repliquem de maneira positiva, que seja criado um protocolo de montagem de sistemas de sonorização, gravação e transmissão ao vivo dentro do sistema Linux, parte do sistema operacional Linux responsável por isso é um protocolo denominado por Jack Audio Connection Kit.

Serviço:

Projeto Vivao Centro PB

Atrações: Curta Ópera PB e Rubacão Jazz

Quarta (19), Quinta (20) e Sexta-feira (21)

Hora: 17h30

Local: Centro Cultural de São Francisco

Entrada e estacionamento gratuitos – O acesso por trás da igreja, na Rua Borges da Fonseca, 210, no alto Róger.

Informações nas Redes Sociais:

@vivaocentrocommusica

@rubacaojazz

@curtaoperapb