ASSISTIR AO VIVO Peru x Bolívia Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (20/03)

A partida entre Peru x Bolívia é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (20/03) às 22h30 hs (horário de Brasília). A partida ttem Peru omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Peru x Bolívia

Nesta quinta-feira, 20 de março de 2025, às 22h30 (horário de Brasília), as seleções de Peru x Bolívia se enfrentam no Estádio Nacional de Lima, em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Contexto das equipes

O Peru ocupa atualmente a 10ª posição na tabela, com 7 pontos. A equipe busca uma recuperação na competição, especialmente após a recente mudança no comando técnico, com Óscar Ibáñez assumindo o cargo de treinador. citeturn0search2

A Bolívia, por sua vez, está na 7ª posição, com 13 pontos. A seleção boliviana tenta se manter na zona de repescagem e busca melhorar seu desempenho fora de casa, onde tem enfrentado dificuldades. citeturn0search2

Retrospecto recente entre Peru e Bolívia

16/11/2023 – Bolívia 2 x 0 Peru (Eliminatórias da Copa)

19/11/2022 – Peru 1 x 0 Bolívia (Amistoso)

11/11/2021 – Peru 3 x 0 Bolívia (Eliminatórias da Copa)

10/10/2021 – Bolívia 1 x 0 Peru (Eliminatórias da Copa)

18/06/2019 – Bolívia 1 x 3 Peru (Copa América)

Últimos 5 jogos do Peru

19/11/2024 – Argentina 1 x 0 Peru (Eliminatórias da Copa)

15/11/2024 – Peru 0 x 0 Chile (Eliminatórias da Copa)

15/10/2024 – Brasil 4 x 0 Peru (Eliminatórias da Copa)

11/10/2024 – Peru 1 x 0 Uruguai (Eliminatórias da Copa)

10/09/2024 – Equador 1 x 0 Peru (Eliminatórias da Copa)

Últimos 5 jogos da Bolívia

19/11/2024 – Bolívia 2 x 2 Paraguai (Eliminatórias da Copa)

14/11/2024 – Equador 4 x 0 Bolívia (Eliminatórias da Copa)

15/10/2024 – Argentina 6 x 0 Bolívia (Eliminatórias da Copa)

10/10/2024 – Bolívia 1 x 0 Colômbia (Eliminatórias da Copa)

10/09/2024 – Chile 1 x 2 Bolívia (Eliminatórias da Copa)

Onde assistir ao vivo

No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelo canal fechado SporTV 3. citeturn0search1

Palpites e odds

O Peru é considerado favorito para este confronto, especialmente por jogar em casa e pela necessidade de somar pontos para melhorar sua posição na tabela. As odds para a vitória peruana estão em torno de 1,41.

Outra aposta considerada é a de menos de 2,5 gols na partida, com odds de 1,70, devido ao histórico recente de poucos gols nos jogos do Peru.

Considerações finais

Este confronto é crucial para ambas as seleções em suas respectivas campanhas nas Eliminatórias. O Peru busca aproveitar o fator casa e a mudança no comando técnico para conquistar uma vitória e manter vivas as chances de classificação. Já a Bolívia tenta surpreender fora de casa e se consolidar na zona de repescagem. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando os três pontos.

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.