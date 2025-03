Convênio entre o Regional de Patos e o Hospital Day amplia número de cirurgias oncológicas no sertão — Governo da Paraíba

O Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos, por meio do Hospital do Bem, iniciou um convênio que amplia o acesso às cirurgias de pacientes oncológicos no sertão paraibano. A iniciativa faz parte do Programa Paraíba contra o Câncer, criado pelo Governo da Paraíba para facilitar o acesso de pacientes com câncer ao diagnóstico, estadiamento e tratamento. Os primeiros procedimentos na unidade, por meio do convênio, tiveram início nessa quinta-feira (13).

O diretor-geral do Complexo de Patos, Francisco Guedes, ressalta que este é um importante avanço na assistência em saúde para a população, não só de Patos, mas para os municípios atendidos pelo Hospital do Bem. “É com muita alegria que a gente começa a realizar os procedimentos frutos deste convênio que possibilitou a utilização de duas salas do bloco cirúrgico do Hospital Day, ampliando assim a assistência e oferta de cirurgias oncológicas no sertão”, afirma.

As primeiras cirurgias do projeto foram na especialidade de cabeça e pescoço e todos os procedimentos foram realizados pela equipe de profissionais do Complexo. De acordo com o cirurgião especialista na área, Erickson Werter, que coordenou as cirurgias neste primeiro dia de procedimentos, o diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento oncológico “Esse programa é importantíssimo e, na minha especialidade, temos estimativas que mostram que 60% dos pacientes são diagnosticados em fase tardia e isso dificulta muito o tratamento de forma adequada e, consequentemente, a cura e com o Programa Paraíba Contra o Câncer podemos acelerar esse processo de diagnóstico e melhorar as respostas ao tratamento”, afirmou.

O apoiador técnico do Programa Paraíba Contra o Câncer, Saulo Wanderley, explica o avanço da assistência oncológica com a implantação da iniciativa do Governo do Estado. “Em apenas um ano de funcionamento já temos cerca de dois mil pacientes beneficiados pelo Programa e a gente ficou muito feliz com esse convênio com a Unifip, inclusive, porque uma das questões que a gente preconiza é a respeito da agilidade entre o diagnóstico da doença e o tratamento e agora teremos também agilidade nos procedimentos cirúrgicos aqui em Patos”, disse ele.

Para ter acesso ao programa o usuário precisa dar entrada por meio da Atenção Básica, onde é identificada a possibilidade ou a confirmação do diagnóstico de câncer. Em seguida, ocorre a avaliação por meio da Central Estadual de Regulação, após ser inserido na rede, o enfermeiro navegador acompanha o paciente durante todo o tratamento, auxiliando no agendamento de consulta com especialistas, marcação de exames e demais procedimentos necessários.