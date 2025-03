Hospital do Bem promove ação educativa sobre prevenção do câncer de colo do útero — Governo da Paraíba

O Hospital do Bem, que integra o Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos, promoveu, nesta sexta-feira (14), uma ação educativa alusiva ao Março Lilás, com o objetivo de conscientizar pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. A atividade incluiu panfletagem e abordagens sobre hábitos saudáveis e a realização regular de exames preventivos.

Referência em tratamento oncológico no Sertão paraibano, o Hospital do Bem contou com o apoio de integrantes do Projeto de Extensão Menina Mulher, da Unifip, para a realização da ação. Além da distribuição de materiais informativos, também foram realizadas mini palestras com orientações sobre formas de prevenção e cuidados com a saúde da mulher.

Entre os temas abordados, foi ressaltada a importância da vacinação contra o HPV em meninas de 9 a 14 anos, antes do início da vida sexual, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A prevenção primária e o acompanhamento regular são fundamentais para reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de colo do útero.

De acordo com a professora aposentada Maria de Lourdes, que realiza tratamento de câncer de mama na unidade, o material distribuído é uma ferramenta importante para ampliar o alcance da informação. “Achei bastante interessante e vou levar para meus familiares e amigos. Muitas pessoas ainda desconhecem a importância da prevenção e isso faz toda a diferença no resultado do tratamento, especialmente quando se trata de câncer”, destacou.

A programação do Março Lilás no Hospital do Bem segue até o fim do mês. Na próxima segunda-feira (18), às 14h, haverá uma palestra com a ginecologista Ilzinalda Ideão sobre o tema “Prevenção do Câncer de Colo do Útero”. Já no dia 27, às 9h, será realizado o encerramento das atividades com um momento ecumênico conduzido pelo pastor Francinaldo Soares, seguido de coffee break ao som do cantor Jailson Guimarães.