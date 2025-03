inscrições terminam na quinta-feira (13)

Espaço Cultural José Lins do Rego | Foto: Rafael Passos/Divulgação. Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa | Foto: Rafael Passos/Secom-JP

As inscrições para o Festival de Música da Paraíba chegam ao fim nesta quinta-feira (13). A 8ª edição do festival vai homenagear o cantor e compositor paraibano Cassiano, natural de Campina Grande, que morreu em 2021.

De acordo com o edital do evento, os compositores interessados em se inscrever precisam ser paraibanos ou comprovar residência há, no mínimo, dois anos no estado da Paraíba, além de apresentar composição inédita, ou seja, que ainda não tenha sido objeto de comunicação ou transmissão ao público, sob qualquer forma, ou fixação de qualquer natureza, seja de forma integral ou parcial.

As inscrições acontecem através do preenchimento de um formulário eletrônico. As eliminatórias vão acontecer nos dias 22 e 23 de maio em Campina Grande, e a grande final será no dia 31 de maio no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Para cada eliminatória serão selecionadas 15 canções e classificadas sete para a final, totalizando 14 finalistas. A votação popular deve ocorrer de 26 a 31 de maio 2025, até a execução da última música da final. As músicas selecionadas serão divulgadas no site do evento.

A premiação para os vencedores da etapa final será: 1º lugar: R$ 10 mil; 2º lugar: R$ 7 mil; 3º lugar: R$ 5 mil; melhor intérprete: R$ 3 mil e júri popular: R$ 5 mil. Será disponibilizada uma ajuda de custo de R$ 500 para candidatos selecionados que não residirem nas cidades sede das eliminatórias e da final. Essa ajuda é para custeio de transporte, hospedagem e alimentação dos concorrentes.