Instituto Cândida Vargas realiza cerca de 40 mil atendimentos mensais no ambulatório e reforça atendimento humanizado

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, realiza cerca de 40 mil atendimentos mensais em seu ambulatório, oferecendo uma ampla variedade de especialidades médicas e serviços voltados para gestantes e puérperas. O atendimento humanizado e a qualificação constante da equipe são prioridades da instituição, garantindo um serviço de qualidade para a população.

Entre os serviços disponíveis, estão consultas em ginecologia, obstetrícia, ginecologia cirúrgica, planejamento familiar e atendimentos para cirurgias eletivas, incluindo procedimentos do programa Opera João Pessoa, como video-histeroscopias. Além disso, o ambulatório conta com especialistas em sexologia, psiquiatria, pneumologia, mastologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, neurologia, cardiologia, anestesiologia, psicologia e nutrição, ampliando a rede de cuidados para as pacientes.

Flaviana Pereira, uma das pacientes atendidas pelo ambulatório do ICV, elogiou a qualidade do serviço prestado. “Eu cheguei aqui através da regulação e fiz a triagem para o atendimento ginecológico. Fui muito bem atendida, muito bem recebida e acolhida, o que hoje em dia, sinceramente, é até difícil de se encontrar em um setor do SUS. Quando a gente procura o SUS, já vem com um certo trauma, achando que vai ser mal acolhido, mas aqui foi diferente”, destacou.

A diretora do ambulatório do ICV, Nathalia Fialho, destaca a importância do atendimento humanizado e do compromisso da equipe em oferecer um serviço de qualidade. “Nosso objetivo é proporcionar um acolhimento digno e respeitoso para todas as pacientes que passam pelo ambulatório. Desde a recepção até o atendimento especializado, buscamos compreender as necessidades individuais de cada mulher, garantindo que todas recebam o cuidado adequado. Além disso, estamos sempre atentos aos determinantes sociais das nossas pacientes para priorizar aqueles que mais necessitam de acompanhamento especializado”, ressalta.

Para acessar os serviços do ambulatório, as gestantes devem procurar suas unidades básicas de saúde (UBS), onde será feita a avaliação clínica. Caso seja necessário um acompanhamento conjunto com a atenção especializada, a UBS fará o encaminhamento para o pré-natal de alto risco, que será regulado para atendimento no ICV.

Com foco na melhoria contínua dos serviços, o Instituto investe regularmente na capacitação dos profissionais, abordando temas como planejamento familiar, aleitamento materno e primeiros socorros. “A atualização constante da nossa equipe é essencial para garantir um atendimento de qualidade. Buscamos sempre aprimorar nossos conhecimentos e oferecer um serviço que atenda às necessidades das nossas pacientes da melhor forma possível”, acrescenta Nathalia Fialho.