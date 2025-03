Pacientes com necessidades especiais têm atendimento odontológico humanizado em João Pessoa

Tranquilidade e gratidão. Esses são os sentimentos de Patrícia Falcão, mãe de Matheus, primeiro paciente atendido pelo projeto ‘Sorriso em Dia’, da Prefeitura de João Pessoa, que realiza atendimentos odontológicos para pessoas com necessidades especiais em centro cirúrgico. Aos 30 anos de idade, Matheus Falcão, que tem Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), sempre enfrentou dificuldades para receber um atendimento odontológico adequado às suas necessidades.

“Meu filho vinha sofrendo com dores de dente, chorava, ficava irritado e não dormia direito. Por conta do grau de deficiência que tem, ele não sabia dizer onde estava doendo até que, depois de um tempo, eu identifiquei que eram os dentes. A partir daí, nós tentamos buscar ajuda para que ele fosse tratado”, relembrou a mãe de Matheus.

Patrícia contou que, mesmo o filho tendo plano de saúde, eles não encontraram a assistência necessária. “Nós peregrinamos por vários consultórios, mas é muito difícil, porque ele tem uma resistência muito grande e não permitia que o odontólogo fizesse qualquer procedimento nos seus dentes. Tudo só foi piorando e foi um sofrimento pra ele e pra família”, disse.

Ao procurar a Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, Patrícia finalmente encontrou a possibilidade de sanar as dores que o filho sentia. “Graças a Deus, ele foi acolhido por esse projeto, em que foi atendido sem nenhum estresse, com uma equipe que transmitiu muita segurança para ele e para toda família”, declarou.

De acordo com a odontóloga Júlia Quintela, coordenadora do projeto ‘Sorriso em Dia’, foram realizadas 26 restaurações e quatro extrações em Matheus num procedimento que durou cerca de 4 horas. “Esse projeto veio para ser pioneiro na cidade de João Pessoa, trazendo uma odontologia inclusiva e que respeita as diferenças e as limitações de cada paciente. Então, iniciar o projeto me deixou com um sentimento de muita gratidão, de poder proporcionar esse momento onde, de fato, a saúde bucal dele foi restabelecida com qualidade, onde a gente deu atenção aos mínimos detalhes”, afirmou.

O atendimento especializado do projeto ‘Sorriso em Dia’ é direcionado para pessoas com deficiência, autistas ou neurodivergentes que, devido às suas condições clínicas ou comportamentos desafiadores, não obtiveram sucesso no atendimento odontológico convencional nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), mesmo após a tentativa de outras técnicas de sedação, como o óxido nitroso.

Dessa forma, o serviço visa assegurar que esses pacientes tenham acesso a cuidados odontológicos adequados e humanizados, garantindo um ambiente seguro quando necessitar de sedação medicamentosa ou anestesia geral, proporcionando uma experiência de excelência para o paciente e sua família.

A coordenadora destacou, ainda, a relevância do projeto como modelo nacional. “O mundo do paciente atípico é muito diferente e a gente precisa entender todo esse contexto. Por isso, considero que é um projeto revolucionário, que traz um papel social importantíssimo para o País inteiro, porque ele é um modelo de como a gente deve pensar o cuidado da pessoa com deficiência no Brasil”.

Serviço – Os atendimentos do projeto ‘Sorriso em Dia’ são realizados no Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, no bairro de Jaguaribe. Para ter acesso, o usuário deve procurar, primeiramente, sua unidade de saúde da família (USF) de referência.

Se o atendimento habitual com o odontólogo da USF não contemplar as necessidades do paciente com deficiência, ele é encaminhado para um especialista em um CEO. Após consulta no serviço, o especialista encaminha para o atendimento por meio do projeto, caso seja necessário.

Gratidão – A odontóloga Júlia Quintela ressaltou a dedicação de toda a equipe envolvida. “É um projeto recheado de amor, de ciência, de muito carinho e de muito trabalho, com uma equipe que se dedica em cada detalhe para fazer o projeto acontecer”.

Já Patrícia, mãe de Matheus, expressou sua gratidão pelo projeto da Rede Municipal de Saúde. “Estou com meu coração muito agradecido e muito feliz de ver que meu filho poderá ter uma qualidade de vida melhor, podendo se alimentar e dormir bem. Então, eu só tenho a agradecer que nós temos no nosso município de João Pessoa esse atendimento inclusivo”.