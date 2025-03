Mês do Consumidor terá ações externas, mutirão de negociação de dívidas e lançamento de programas

O mês de março terá uma vasta programação preparada pelo Procon-JP para comemorar o Dia Mundial do Consumidor, festejado em 15 de março. Estão previstas atividades externas no Parque Solon de Lucena e no Largo de Tambaú (Corrida Noturna) e mutirão para renegociação de dívidas bancárias, inclusive com um dia dedicado exclusivamente ao público feminino.

As ações estarão voltadas, ainda, para o aluno da Rede Municipal de Ensino, a exemplo do lançamento da Escola do Consumidor, a entrega da Carteira Solidária 2025 e o EducaProcon, que leva os estudantes para uma visita pedagógica a um supermercado.

A programação começa no dia 10 para o público feminino (homenagem ao Dia da Mulher), com atendimento exclusivo no Mutirão para Renegociação de Dívidas, como também a distribuição de brindes e da Cartilha da Mulher Consumidora. “Será um dia especial para as consumidoras da Capital, com o SAC do Procon-JP atendendo exclusivamente a mulher e a consultoria jurídica envidando esforços para sanar suas dívidas bancárias através do Mutirão”, ressaltou o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Júnior Pires.

Mutirão geral – O Mutirão para Renegociação de Dívidas para o pessoense de forma geral inicia no dia 11 e se estende até o dia 15 na Lagoa, Dia Mundial do Consumidor, que terá um encerramento festivo com direito a lanche, música e distribuição de brindes para quem passar pelo local.

Cartilha Digital – Um dos lançamentos previstos na programação do Dia Mundial do Consumidor este ano é o da Cartilha Digital do Consumidor, no dia 10. A cartilha será um dos instrumentos do Procon-JP para manter o consumidor informado sobre a legislação e seus direitos. O documento ficará disponível em um link no site procon.joaopessoa.pb.gov.br.

EducaProcon – Um programa que precisa ser lembrado é o EducaProcon, que terá sua quarta edição no dia 12 de março e vai levar a um supermercado os alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino para aprender, na prática, o valor monetário do dinheiro. A atividade acontece sob a supervisão da equipe de fiscalização do Procon-JP.

Ação na Lagoa – No dia 15 de março, as atividades se concentram no Parque Solon de Lucena, das 8h às 13h. “Estaremos no local em parceria com outras secretarias municipais, como a de Saúde, que fará aferição de pressão arterial e de diabetes; da Semam (distribuição de mudas), da Funjope, que trará apresentações culturais, Seinfra e a Guarda Civil Metropolitana, que cuidará da segurança do evento”, explica o secretário.

Fundamentadas – A Secretaria, a exemplo de todos os procons do Brasil, lança o Cadastro das Reclamações Fundamentadas todo dia 15 de março. No documento é divulgado o registro de todas as reclamações finalizadas no ano anterior, bem como o ranking das empresas que conciliaram uma solução para a demanda do consumidor junto ao Procon-JP.

Escola do Consumidor – No dia 19 de março, o Procon-JP lança a Escola do Consumidor, com um aula inaugural simbólica.

Corrida – A segunda edição da Corrida Noturna do Consumidor, no dia 22, é uma das diversas atividades do Mês do Consumidor. As inscrições estão abertas exclusivamente no site www.race83.com.br.

Carteira – Finalmente, no dia 26, será a vez do Projeto Carteira Solidária, onde serão entregues, de forma gratuita, a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2025 para mais de 30 mil alunos do 5º ao 9º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Desde 1985 – O Dia Internacional do Consumidor, festejado no dia 15 de março, tem o objetivo de lembrar que existem direitos inalienáveis que protegem o cidadão que consome. A data foi implantada em 1985 em Assembleia Geral das Nações Unidas, tendo como base as diretrizes da própria ONU.

O titular do Procon-JP salienta que a data serve para divulgar os direitos não apenas para os que consomem, mas também para que os fornecedores de bens e serviços tenham consciência que devem respeitar todas as leis previstas na relação de consumo.