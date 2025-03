Unifacisa x Minas Tênis Clube ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (03/03)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Unifacisa x Minas Tênis Clube hoje, HOJE (03) as 19H30 hs tem como mandante do jogo é o Unifacisa time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Unifacisa x Minas Tênis Clube: Prévia, Estatísticas e Palpites para o Confronto no NBB

A rodada 21 do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025 traz um confronto interessante entre Unifacisa e Minas Tênis Clube, marcado para esta segunda-feira (03), às 19h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes vivem momentos distintos na temporada, e o resultado desse jogo pode ser crucial para suas pretensões no campeonato.

Análise das Equipes

Unifacisa

O Unifacisa chega para esta partida buscando recuperação na competição. A equipe tem um retrospecto irregular, alternando vitórias e derrotas nos últimos jogos. Com uma campanha de 13 vitórias e 13 derrotas, o time precisa de um bom resultado para se consolidar na briga pelos playoffs.

Destaque para Jeremy Hollowell, que vem sendo peça fundamental no esquema da equipe. No último jogo, ele anotou 15 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, sendo o principal nome do Unifacisa.

Minas Tênis Clube

Por outro lado, o Minas Tênis Clube faz uma campanha sólida no NBB, ocupando as primeiras posições na tabela. Com 20 vitórias e apenas 4 derrotas, a equipe mineira entra como favorita no duelo.

O Minas vem embalado por uma série de bons resultados e aposta no seu elenco experiente para garantir mais um triunfo fora de casa.

Retrospecto e Estatísticas

Nos últimos 10 confrontos diretos, o Minas venceu 6 vezes, enquanto o Unifacisa levou a melhor em 4 partidas. O equilíbrio entre os times promete um jogo disputado, mas a fase recente do Minas pode pesar a seu favor.

Odds para a partida: Unifacisa: 2.52 (aprox. 40% de chance de vitória) Minas Tênis Clube: 1.50 (aprox. 67% de chance de vitória)



Palpite para Unifacisa x Minas Tênis Clube

Com um elenco mais forte e melhor campanha, o Minas Tênis Clube é o favorito para vencer a partida. No entanto, jogando em casa, o Unifacisa pode surpreender.

Palpite: Vitória do Minas Tênis Clube

Acompanhe essa e outras partidas do NBB 2025 para ficar por dentro do melhor do basquete brasileiro!