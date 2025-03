União Corinthians x Flamengo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (03/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre União Corinthians x Flamengo hoje, HOJE (03) as 19H30 hs tem como mandante do jogo é oo União ime do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

União Corinthians x Flamengo pelo NBB: onde assistir, horário e prévia do jogo – 03/03/2025

O Flamengo visita o União Corinthians nesta segunda-feira (3), às 19h30 (horário de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Arnão, pela 34ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O Rubro-Negro tenta retomar a liderança do torneio, enquanto os donos da casa querem se consolidar na parte de cima da tabela.

Onde assistir União Corinthians x Flamengo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por duas plataformas:

NBB Oficial (YouTube) – Transmissão gratuita.

– Transmissão gratuita. NBB Basquet Pass – Serviço de streaming por assinatura (R$ 39,99).

Momento das equipes no NBB

Flamengo

Vice-líder do campeonato, o Flamengo soma 19 vitórias e 5 derrotas e busca voltar ao topo da tabela. O time tem 43 pontos, apenas um a menos que o líder Minas (44 pontos).

Na última rodada, o Mengão venceu o Pato Basquete por 91 a 81, na estreia do técnico Sergio Hernández. A equipe teve um começo equilibrado, mas logo dominou a partida, com grande aproveitamento nas bolas de três pontos.

União Corinthians

O União Corinthians faz uma campanha sólida, ocupando a 5ª colocação, e vê o duelo como uma chance de subir ainda mais na classificação. O time aposta na força do elenco e no fator casa para surpreender o favorito Flamengo.

Últimos confrontos e estatísticas

Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Flamengo venceu 4 vezes, enquanto o União Corinthians levou a melhor apenas uma vez.

Odds para União Corinthians x Flamengo

Flamengo: favorito com odds de 1.45 (69% de chance de vitória).

favorito com odds de (69% de chance de vitória). União Corinthians: odds de 2.75 (36% de chance de vitória).

Palpite para União Corinthians x Flamengo

O Flamengo chega mais forte para o confronto e deve impor seu ritmo desde o início. No entanto, o União Corinthians pode endurecer o jogo se mantiver um bom aproveitamento ofensivo.

Palpite: Vitória do Flamengo

Fique ligado no NBB e acompanhe todas as emoções do basquete brasileiro!