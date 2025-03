Ocupação hoteleira na Paraíba para o Carnaval de 2025 chega a mais de 87% — Governo da Paraíba

A Paraíba vai experimentar um dos carnavais mais movimentados dos últimos anos, com uma ocupação hoteleira média de 87,8%. Esse resultado reforça o Estado como um destino turístico de alto potencial, não apenas durante as prévias de Carnaval, mas também ao longo dos dias de folia.

Cidades paraibanas estão apresentando excelentes taxas de ocupação, como João Pessoa, que chega a 90% e muitos hotéis operando com capacidade máxima; e Lucena, que já atingiu 100%. A expectativa é de que outros destinos com festas mais tranquilas, como Areia e Bananeiras, alcancem índices elevados de ocupação, podendo chegar a 100%, consolidando a Paraíba como um destino completo para todos os perfis de turistas.

O município de Cajazeiras, por exemplo, já atingiu 100% de ocupação na data do show do DJ Alok. Em Araruna, conhecida como a Capital Paraibana do Turismo de Aventura, além da boa taxa de ocupação em hotéis e pousadas, as vagas nos campings já estão todas esgotadas, com 100% de lotação para aqueles que buscam um contato mais próximo com a natureza.

O levantamento foi realizado em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Secretarias Municipais de Turismo, o Sindicato das Empresas de Hospedagem de Campina Grande e a Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia (Atura). O estudo aponta que a média geral de ocupação no estado deverá superar o índice apresentado, refletindo a crescente popularidade da Paraíba como destino turístico, tanto para quem busca diversão quanto para quem prefere tranquilidade e contato com a natureza.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), ressaltou que esses resultados são fruto de um planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento do turismo em todas as regiões do estado. Para ele, o Governo do Estado tem investido fortemente na promoção da Paraíba, destacando as múltiplas ofertas turísticas que a tornam cada vez mais atrativa, o que tem contribuído para o crescimento contínuo do setor e para o aumento da visibilidade do estado no cenário nacional.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, demonstrou otimismo com as previsões de ocupação e ressaltou a possibilidade de superar as expectativas, devido ao aumento no fluxo de turistas. “Além dos tradicionais festejos de rua, os turistas têm a chance de explorar a rica diversidade cultural e natural da Paraíba. O carnaval aqui oferece opções para todos os gostos, desde os festejos nas cidades até a tranquilidade dos destinos mais serenos”, afirmou.

Confira a média de ocupação em algumas cidades da Paraíba para o Carnaval de 2025:

• João Pessoa: 90%

• Araruna: 80%

• Areia: 80%

• Bananeiras: 95%

• Cabaceiras: 50%

• Cabedelo: 90%

• Cajazeiras: 80%

• Campina Grande: 85%

• Conde: 95%

• Lucena: 100%