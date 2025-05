Paraíba recebe Programa Viver Mais Cidadania voltado para a população Cigana — Governo da Paraíba

Foi lançado, nesse sábado (24), na cidade de Sousa, no Sertão do Estado, o Programa Viver Mais Cidadania, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Na Paraíba, a ação conta com as parcerias do Instituto Federal (IF), e do Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) e da Mulher e Diversidade Humana (Semdh). A data foi escolhida por ser o Dia Nacional dos Povos Ciganos, e dia de Santa Sara Kali.

O Programa Viver Mais Cidadania, criado através da Portaria Nº 627, de 2 de outubro de 2023, tem o propósito de discutir o processo de envelhecimento das comunidades, promovendo, protegendo e defendendo os direitos humanos e fortalecendo a cidadania de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e daquelas que são vítimas de discriminação múltipla pertencentes a grupos sociais caracterizados por diversidades histórica, social, étnico-racial, econômica, territorial, cultural e religiosa.

O evento contou com as presenças do secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Alexandre da Silva; da coordenadora-geral dos Direitos da Pessoa Idosa em Situação de Vulnerabilidade e Discriminação Multipla (CGDPI), Paula Érica Batista de Oliveira; da representante da Sedh na Rede Nacional de Gestores Estaduais dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, representando a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), Pollyanna Werton; a assistente social do Programa Cidade Madura, Joilma Oliveira; da representante da Semdh, Jade Berto; da representante da Comunidade Cigana em Sousa, professora Marcilania Alcântara; da secretária Municipal de Assistência Social, Mariana Cartaxo; do diretor do Instituto Federal, Campus Sousa, Francisco Nogueira.

Paula Érica ressalta a importância da ação. “A decisão do MDHC para escolha da cidade de Sousa para lançamento do Programa na Paraíba, foi trabalhar com os povos ciganos, uma vez que a cidade tem como característica principal uma das maiores comunidades ciganas da América Latina. O Programa trabalha públicos dos múltiplos envelhecimentos no Brasil. Respeita toda diversidade de envelhecimentos apresentado no cenário brasileiro: povos ciganos, povos quilombolas, indígenas, população em situação de rua e população LGBTQIA”.

O secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, destacou que a atual gestão é cada vez mais inclusiva. “A gente tem uma gestão na qual todos os grupos sociais precisam ter seus direitos respeitados para envelhecer. Aqui em Sousa, com os povos Ciganos, não é diferente. Então é o primeiro movimento nosso dos Direitos Humanos na região para as pessoas idosas ciganas. Esse programa já iniciou. Na verdade, hoje é o lançamento, porque todo o programa demanda uma articulação, um planejamento, um alinhamento, não só orçamento, mas também metas. Então hoje fazemos o passo, o caminho prático para, de fato, alcançar as pessoas idosas. Nós conheceremos quem serão as pessoas idosas contempladas por esse Programa. E para a gente é muito importante disseminar essa informação e dizer que o Governo Federal está olhando para a região da Paraíba, para os povos ciganos do nosso País”, afirmou o secretário.

Joilma Oliveira destaca a alegria em participar do evento de lançamento, por representar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. “Avalio que o Programa será extremamente relevante para a comunidade Calon, no município de Sousa, tendo em vista que as propostas visam a valorização e a efetivação da Participação Social das Pessoas Idosas, pertencentes aos povos Ciganos, assim o Programa garante a visibilidade dessa população, propiciando espaço tanto para estimular as discussões, quanto para a elaboração das propostas que irão repercutir em ações e estratégias, reconhecendo as potencialidades da população idosa Cigana, em Sousa, para o enfrentamento das problemáticas”,

A professora Marcilania Alcântara elogiou o Programa. “Acho louvável a iniciativa do Governo Federal, em vir com a proposta consolidada porque, por muito tempo, a gente viveu só de promessas, e apresentar a ação concretizada é algo louvável, principalmente em pensar nessa população mais velha, cigana, de onde vem todo o saber do nosso povo. São os detentores do conhecimento, é a nossa ancestralidade viva. Então, pensar na população cigana, quando ninguém pensou, na população idosa do nosso povo, temos muita esperança de que, através desse programa, vamos angariar outros projetos que contemplem os demais públicos que estão dentro das nossas comunidades”, comemorou.