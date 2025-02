Representantes da Prefeitura do Recife visitam equipamentos de segurança alimentar de João Pessoa

As estratégias e programas de segurança alimentar da Prefeitura de João Pessoa são reconhecidos como referência regional e nesta terça-feira (25), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), recebeu visita de uma equipe da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, da Prefeitura do Recife.

A primeira parada foi uma visita ao Restaurante Popular de Mangabeira, assim como no Centro de Referência da Cidadania, Cozinha Comunitária do Taipa e Banco de Alimentos. Eles também participaram de reunião com a secretária de Desenvolvimento Social, Norma Gouveia e a secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Benicleide Silvestre para troca de experiências sobre assistência social nas duas cidades.

Pâmela Alves, secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, da Prefeitura do Recife, destacou o trabalho realizado na capital paraibana. “Assumi a secretaria no início de janeiro e estou prospectando em municípios que têm realidades parecidas com a nossa, algumas iniciativas que a gente possa implantar também em Recife. É uma oportunidade para troca de experiências entre Recife e João Pessoa naquilo que está sendo feito nas políticas da assistência social, sobre drogas e segurança alimentar e nutricional. Visitamos hoje uma das cozinhas comunitárias e isso é importante para garantir a segurança alimentar dos comunitários”, ressaltou.

Ela ressaltou a importância da visita e da troca de experiêcias. “É interessante é essa troca no aspecto de como chegar às comunidades, como atender, como também vincular a segurança alimentar com o social, especialmente na cozinha comunitária com o articulador social, que faz um trabalho junto com o assistente social dentro da comunidade, referenciando aquelas famílias para a cozinha. Achei interessante também o trabalho da sala de capacitação dentro do restaurante popular, as pessoas já estão ali utilizando aquele equipamento para um fim, de repente elas podem utilizar para um outro que é você desenvolver habilidades na cozinha ou na costura para as pessoas conseguirem empreender”, destacou Pâmela Alves.

A secretária Norma Gouveia destacou o trabalho realizado pela Sedes quanto a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade e a parceria com as outras prefeituras da região. “É uma oportunidade para trocarmos vivências e experiências com nossos vizinhos e podermos mostrar como a Prefeitura trabalha esta questão da segurança alimentar. Temos uma equipe técnica muito competente, estamos construindo mais três cozinhas comunitárias no município e teremos uma rede ainda maior de segurança alimentar”, frisou.

“A Secretaria de Assistência Social do Recife realiza essa visita a João Pessoa e nessa reunião junto com a Sedes, nós pudemos explanar um pouco sobre o nosso trabalho executado em João Pessoa, com relação à assistência social, segurança alimentar, economia solidária e como funcionam os nossos serviços, um momento importante de intercâmbio, de troca de experiência, buscando fortalecer o SUAS, tanto em João Pessoa quanto em Recife”, completou Benicleide Silvestre, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa.