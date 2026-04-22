Tião Gomes quer vaga no TCE, mas cede se Adriano entrar na disputa

Tião Gomes e Adriano Galdino. Reprodução

O deputado estadual Tião Gomes (PSB) pretende novamente disputar a indicação para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB). O espaço será definido pela Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) com a aposentadoria do conselheiro Fernando Catão.

Em resposta enviada para a CBN João Pessoa, Tião Gomes informou que deseja entrar na disputa, mas com uma condição: se o presidente da Assembleia, Adriano Galdino (Republicanos), não colocar o nome na disputa pela vaga.

“Vou aguardar a posição de Adriano, mas gostaria de disputar. Caso ele seja candidato, eu não serei”, informou.

Tião Gomes já havia participado da disputa de uma vaga na Assembleia, no início do ano, mas desistiu em favor de Alana Galdino, filha de Adriano, que acabou sendo eleita conselheira.

“Vamos esperar um pouco, pois já passei por momentos difíceis com essa questão do TCE”, disse.

A vaga de conselheiro do TCE-PB é cobiçada pela estabilidade que proporciona. Trata-se de um cargo vitalício, que pode ser exercido até os 75 anos e com salário em torno de R$ 40 mil.

Mas, apesar das articulações políticas, há critérios que devem ser obedecidos na hora da definição: ter mais de 35 anos, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional de nível superior com conhecimentos ligados ao cargo.