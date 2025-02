Centro Administrativo Estadual completa 50 anos com programação especial — Governo da Paraíba

Localizado no Bairro de Jaguaribe, na Capital, o Centro Administrativo Estadual completa oficialmente, no dia 28 de fevereiro, 50 anos de fundação. Com isso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração, em parceria com as Secretarias que fazem parte do Centro Administrativo, realizam nesta terça-feira (25), um evento em comemoração a esta data especial.

A programação começa às 9h com um café da manhã na área externa. Logo após terão apresentações da Banda da Polícia Civil, Escola de Samba Malandros do Morro e Grupo Pop & Frevo. Também terá sorteio de brindes para os servidores, serviços de cabelo e maquiagem artística, testes rápidos e vacinas.

Considerado o centro de decisões na década de 1970, o Centro Administrativo comporta hoje 10 órgãos do Estado. Cerca de 3 mil servidores trabalham atualmente no Centro Administrativo. Idealizado pelo arquiteto Tertuliano Dionísio, durante o governo de Ernani Sátyro, a construção foi iniciada em 1972 e a inauguração aconteceu em 1975.

A inauguração teve a participação do cantor Benedito de Paula, que no dia cantou “Retalhos de Cetim”. Em 1985, através da lei nº 4.721, sancionada pelo governador Wilson Leite Braga, recebeu o nome de Presidente Tancredo Neves. O Centro Administrativo Estadual é uma obra pública que faz parte do patrimônio cultural brasileiro, como ressalta o artigo 216 da Constituição Federal Brasileira de 1988.

Aos interessados por mais detalhes sobre a história desse local, nesta terça-feira também terá visitação guiada pelo Memorial do Centro Administrativo, um espaço que resgata a memória e apresenta o registro arquitetônico dos prédios em construção e inauguração do Centro Administrativo Estadual. O local é aberto ao público em geral e possui arquivos do Jornal A União com momentos marcantes como as etapas da construção, inspeção e inauguração do Centro Administrativo. O Memorial está aberto ao público e pode ser visitado de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente do Centro Administrativo.