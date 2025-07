Encerramento do São Pedro em Junco do Seridó tem shows de Zé Cantor, Avine Vinny e Circuito Musical

A cidade de Junco do Seridó viveu uma noite inesquecível, neste domingo (29), com o encerramento da programação oficial do São Pedro 2025. O público lotou a praça pública para celebrar o último dia da tradicional festa junina ao som de grandes atrações, entre elas, Zé Cantor, Avine Vinny e a Banda Circuito Musical.

O São Pedro de Junco do Seridó é uma das festas mais esperadas do calendário cultural junino e, reúne a cada ano, visitantes e turistas de várias cidades e regiões do pais. Com foco na valorização do ritmo do forró e da cultura nordestina, o evento se consolida na região como um dos atrativos dessa época.

A festa é uma realização da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó, com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, Governo do Estado da Paraíba, Sesc/Senac e Banco do Nordeste. Com uma programação diversificada, estrutura organizada e segurança reforçada, o evento reafirmou sua importância como símbolo de identidade cultural e celebração da fé e alegria do povo nordestino.