presidentes das IGRs discutem desafios e avanços para o turismo sustentável na Paraíba — Governo da Paraíba

Na sexta-feira, 21, durante o segundo dia do II Fórum de Turismo da Paraíba (FOMTUR-PB), presidentes de Fóruns das Instâncias de Governança Regional (IGRs) do estado se reuniram para debater os principais desafios e avanços no setor turístico. O encontro, mediado pelo interlocutor estadual e gerente executivo de Turismo, Miguel Ângelo, abordou temas como formalização, integração entre municípios e a necessidade de diálogo entre os representantes regionais e o governo estadual.

O momento reforçou a importância da integração entre os municípios para o fortalecimento do turismo na Paraíba. Delano Tavares, secretário executivo de Turismo, afirma que a Secretaria de turismo e Desenvolvimento Econômico – Setde está à disposição para ouvir as demandas dos representantes das IGRs, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável do setor. “O nosso propósito é estar cada vez mais próximos de cada município, de cada região, fornecendo todo apoio possível para o desenvolvimento do turismo. Estamos acolhendo todas as sugestões apresentadas para viabilizarmos tudo da melhor maneira, inclusive fortalecendo as parcerias com o Estado e as instituições privadas”, pontuou Delano.

Miguel Ângelo destacou ainda o trabalho feito junto ao Ministério do Turismo para buscar a reclassificação dos municípios paraibanos no Mapa do Turismo de maneira mais justa e em linha com a realidade turística dos territórios. “Quanto mais bem classificado o município estiver, maior sua vocação turística, infraestrutura, arrecadação e geração de empregos no setor. O que amplia a possibilidade de maior atração de investimentos”, explicou.

A secretária da Setde, Rosália Lucas, enfatizou a importância da programação do segundo dia do FOMTUR voltado para as IGR’s e o trabalho do Governo na ampliação dos municípios da Paraíba nos cadastros oficiais do setor. “O sistema do Cadastro de Prestadores e Serviços Turísticos, administrado pelo Ministério do Turismo, registra que em 2022 foram feitos 857 cadastros e em 2024 foram 3.321, um aumento incrível de 287.5%. Já o Mapa do Turismo mostra que em 2022 a Paraíba contava com 48 municípios e 11 regiões turísticas e, em 2024, passou a incluir 73 cidades e 13 regiões turísticas.”

O Cadastur traz benefícios como acesso a financiamentos por meio de bancos oficiais, apoio em eventos, feiras e ações promovidas pelo Ministério, e incentivo à participação em programas e projetos do governo federal. Além disso, os cadastrados podem participar de programas de qualificação profissional e ganham visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal, fortalecendo sua atuação no setor turístico.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTUR, ressaltou a importância da parceria entre a PBTUR e a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETDE) para a regionalização e interiorização do turismo. Além disso, destacou a elaboração de um plano de marketing para complementar o Plano de Desenvolvimento do Turismo. “Teremos este trabalho coletivo e colaborativo para que todas as regiões da Paraíba tenham dispositivos que auxiliem na execução de suas atividades”, explicou.

Para informações sobre o Cadastur, acesse o site cadastur.turismo.gov.br

Áreas e segmentos presentes na reunião das IGRs:

✅ Costa das falésias: Marília Araújo

✅ Vale do Paraíba: Ivania Miranda,

✅ Vale dos Dinossauros: Silvonetto Silva

✅ Vale do Piancó: Ana Maria,

✅ Seridó: Fagner dos Santos

✅ Curimataú: Ricardo Câmara

✅ Vale dos sertões: Túllio Torres

✅ Brejo: Josenildo Fernandes,

✅ Cariri: Eduardo Belo

✅ Serra da Borborema: Kléber Lima

✅ Trilha do Potiguaras: Franklin Felizardo

✅ Banco do Nordeste: Nazareno Nascimento