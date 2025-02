Mais de 2,2 mil pessoas foram imunizadas durante o ‘Dia D’ de vacinação na Capital

A população atendeu ao chamado da Prefeitura de João Pessoa, neste sábado (22), e compareceu às unidades de saúde para colocar em dia a caderneta de vacinação. Nos 33 pontos de vacinação foram aplicadas ao todo 2.288 doses, sendo 579 de febre amarela, 447 de dengue e 1.262 do calendário de rotina.

A mobilização realizada em conjunto com o Governo do Estado da Paraíba tem o objetivo de aumentar os números de cobertura vacinal, principalmente das campanhas de imunização contra dengue e febre amarela.

Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa informou que foram disponibilizados 18 tipos de imunizantes e 33 pontos de vacinação, incluindo contra febre amarela para crianças a partir de 9 meses e adultos

até 59 anos de idade. “Esperamos que a população tenha adesão a esse dia de vacinação de rotina e entendendo a importância de vacinar, visto que doenças que já foram erradicadas têm retornado ao nosso cotidiano, como o caso da coqueluche, do sarampo e da catapora, que quase ninguém mais ouvia falar nesta doença, e elas estão retornando ao nosso cotidiano por falta de vacinação e desinformação, onde se faz necessário o combate desses desserviços à saúde pública para que as pessoas retornem ao processo de vacinação”, completou.

Além dos pequenos, os adultos também puderam receber vacinação. Foi o caso da família de Elzineide Alvez que foi à USF Canaã para vacinar o filho Micheias Miguel, de 4 anos de idade e aproveitou para que ela e o marido se vacinassem contra a febre amarela, um dos focos deste ‘Dia D’ de vacinação. “É muito importante se vacinar, né? Graças a Deus foi tudo tranquilo, a equipe está de parabéns, o atendimento é bem atencioso e sempre é muito importante a gente estar protegido pela questão da vacina. Eu já esperava tomar a vacina, só o esposo que ficou meio assustado que ele morre de medo e agulha, mas eu já queria me vacinar da febre amarela. É tanto que eu já trouxe meu cartãozinho”, completou.

Gilmara Freire trouxe a filha, Ana Liz, de 4 anos e as sobrinhas para atualizar a carteira de vacinação e destacou a importância de manter as crianças protegidas. Elas receberam a imunização na USF Canaã, no Bairro das Indústrias, cuja reforma foi entregue em 2024. “Eu trago porque é para melhorar a saúde dela e eu vou ver se está atualizado, mas eu tenho certeza que está. Vim com minha mãe, irmã e as filhas dela, é muito satisfatório saber que ela está imunizada. Eu vi que uma amiga minha postou na internet e olhei no site da Prefeitura, vi que estava oferecendo a vacina aqui no Canaã”, relatou.

A chefe do núcleo estadual de imunização, Márcia Fernandes, visitou unidades de vacinação, ressaltando que este ‘Dia D’ de vacinação faz parte da estratégia do programa Vacina Mais Paraíba, da Secretaria de Estado da Saúde para ampliar o acesso da vacinação para a população e destacou a parceria com a Prefeitura de João Pessoa

“Estamos com 700 pontos de vacinação distribuídos em todo o Estado, com objetivo de ampliar esse acesso da vacinação para a população em toda a Paraíba. A gente sempre escolhe municípios para que nós possamos acompanhar as ações de vacinação, para fortalecer essas ações junto aos municípios, trazendo o Zé Gotinha, que é o símbolo da vacinação e para estar chamando também a população para estar comparecendo a unidade para tomar a vacina”, ressaltou Márcia Fernandes.

Durante todo o dia foram ofertadas vacinas do calendário de rotina para crianças, adolescentes, adultos e gestante, mas com um chamamento especial para a vacina contra a febre amarela e dengue. João Pessoa é um dos 24 municípios que estão dentro dos critérios de definição do Ministério da Saúde para vacinar contra dengue.